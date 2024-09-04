上證失守2800點 創7個月以來新低

美股大跌衝擊亞洲股市，中國股市也難以倖免。上證指數今天開盤後就跌破2800點關卡，盤中雖一度拉升，但後繼無力，最終以2784.28點作收，創7個月來新低。

綜合每日經濟新聞、香港經濟日報，美國8月製造業數據引發市場憂心經濟前景，加上多個不利消息齊發，使得亞太地區股市普遍下挫，中國也受影響，今天三大指數齊跌，其中上證綜合指數（滬指）失守2800點，以2784.28點作收，跌0.67%，創下7個月以來新低。

根據公開資訊，滬指前一波低點出現在今年2月5日，當天收盤為2702.19點。

深證成份指數（深成指）跌41點，以8226.24點作收，跌幅0.51%；創業板指數以1554.64點作收，跌幅0.11%。

報導指出，今天整體市場有近3900檔個股下跌。滬深兩市今日成交額人民幣5594億（約新台幣2.51兆元），較上個交易日萎縮212億。

據統計，今天資金流入最多的類股分別為醫藥商業、醫療服務、電子化學品、銀行、電池；資金流出最多的類股為消費電子、光學電子、軟體開發、通訊設備、電子元件。

報導引述東莞證券分析，目前市場行情仍在低點，政策的施行、延續和預期扭轉暫時還處在空窗期，後續市場表現需要繼續觀察。考慮到半年財報的風險影響逐漸明朗，近期的政策也在提振內需方面提供幫助，市場整體盈利情況更加清晰。