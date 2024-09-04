中歐貿易爭端與俄中開發北極航道航運 挪威首相下周訪陸三天

大陸外交部發言人毛寧4日宣布，應國務院總理李強邀請，挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）將於9月9日至11日對大陸進行正式訪問。值得注意的是，斯托爾訪陸的時間點，正值北京和歐盟因大陸電動汽車補貼陷入貿易爭端，以及中俄總理日前發布「推進北極航道航運開發」公報。

北京日報報導，毛寧在外交部例行記者會上說，斯托爾訪陸期間，將與大陸國家主席習近平會面，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

毛寧提到，今年是中挪建交70周年。大陸高度重視中挪關係發展，願同挪威一道，以此訪為契機，賡續傳統友誼，鞏固政治互信，拓展務實合作，攜手綠色轉型，推動中挪關係持續健康穩定發展。

星島日報報導，挪威國防次長安涅魯德（Anne Marie Aanerud）2日在英國倫敦發表演說，以北極戰略及局勢為主題表示，挪威非常關注大陸與俄羅斯在北極區域的合作和活動。

大陸國務院總理李強於8月21日在莫斯科與俄羅斯總理米舒斯共同主持中俄總理第29次定期會晤，會後共同簽署「中俄總理第二十九次定期會晤聯合公報」，提及推進北極航道航運開發相關各領域合作，包括研究建立合作機制。顯示開發此一航道已成為中俄合作的重中之重。

新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅7月26日在寮國萬象會見挪威外交大臣艾德時表示，今年以來，雙邊經貿額大幅上升，展現了強勁韌性和巨大潛力。歡迎挪威企業繼續深耕大陸市場，分享大陸發展紅利，中方願同挪方加強綠色轉型合作，攜手維護經濟全球化和多邊貿易體系。

艾德指出，挪威高度重視對大陸關係，願同中方加強溝通，籌備好下階段高層往來。挪威奉行一個中國政策，這一立場不會改變，理解任何國家都不能允許分裂。挪威同大陸經濟高度互補，不贊成對電動車加徵關稅，願同中方加強氣變等合作，打造綠色伙伴。