中國銀行業不賺錢 上半年多家銀行降薪減聘員工

中國42家上市銀行統計數據顯示，今年上半年員工總數較今年初減少約3.8萬人；在42家上市銀行中，有30家人均月薪較去年上半年負成長，員工降薪、減聘成了銀行業現況。

第一財經4日報導彙整Wind數據統計資料指出，在今年上半年，42家上市銀行員工總數逾256萬人，較今年初減少約3.8萬人；若以個別銀行來看，42家上市銀行中，有32家員工數較今年初下降，減聘員工趨勢明顯。

在42家上市銀行中，今年上半年有30家上市銀行人均月薪較去年上半年負成長。招商銀行今年上半年人均月薪人民幣5.16萬元（約新台幣23.22萬元），較2023年上半年減少2000元、較2022年上半年減少3300元。

中國國有銀行也不好過。中國工商銀行今年上半年員工數40.9萬人，較今年初減少逾1萬人，中國建設銀行、中國農業銀行、中國郵儲銀行、交通銀行員工數也較今年初減少；在6大國有銀行中，僅中國銀行今年上半年增聘1700多人。

今年上半年42家上市銀行薪酬總額4654.6億元，較去年同期減少0.2%，這是上市銀行於近年來，半年報薪酬第一次呈現負成長。2022年上半年、2023年上半年、2024年上半年上市銀行薪酬總額成長狀況分別為6.3%、6.4%、-0.2%。

從各家銀行情況來看，今年上半年實現薪酬總額正成長上市銀行計22家，其中達到兩位數成長的上市銀行僅3家，分別為上海銀行、北京銀行、無錫銀行；去年上半年達到兩位數成長的上市銀行為11家。

第一財經報導引述銀行業務人員的意見提到，過去平均每個月薪資為3萬元起跳，現在每個月到手薪資不到1萬元，原因在於出現壞帳（bad debts）；銀行在淨息差持續縮小的環境下，也承受了經營壓力。

澎湃新聞日前報導引述多名銀行業界人士陳述，彙整出這波銀行業降薪、減聘員工趨勢原因。

銀行基層員工收入整體下滑原因包括每月績效獎勵達不到、銀行調整考核方式訂定過高任務目標構成變相減薪、承辦業務壞帳出現頻率上升等；主因則指向銀行存貸業務淨利差下降、銀行薪酬預算縮水等經濟大環境問題。