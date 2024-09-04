內需不振 三星中國銷售部門2025年前擬裁員30%

韓國財經媒體報導，韓國科技大廠三星電子準備將其中國銷售部門，在2025年前裁員30%，而首波將裁減8%約130人。三星電子中國公司今天對此表示，此舉是為提升組織效率及市場競爭力，進行「必要的業務調整和人員優化」。

首爾經濟日報今天報導，鑑於中國市場競爭加劇及經濟低迷導致的內需疲軟，使營運前景變得不確定，三星電子因此選擇了「極端的重組措施」作為因應。

報導指出，根據業界消息，三星電子中國公司日前已向銷售部門員工發出涉及裁員的「重組通知」，並開始接受員工的「自願離職」申請。預計首波裁員規模將涉及1600名中國區銷售員工中的8%，也就是約130人。

根據報導，三星電子高層表示，這次重組「不是結束，而是開始」，並指該公司計劃，到2025年將中國公司銷售部門員工人數減少約30%。

報導指出，三星電子中國銷售部門的員工，都是該公司在當地僱用的中國籍員工，裁員消息傳出後，這些員工都感到相當震驚。

界面新聞報導，三星電子中國公司對此回應，為提升組織效率及市場競爭力，公司將進行「必要的業務調整和人員優化」。透過裁減一部分「重複性高的工作及崗位」，以確保公司的「資源能得到更好的配置，提升組織效率」。