阿里巴巴完成整改 分析指中國渴求發展經濟和科技

中國官方日前宣布電商平台阿里巴巴集團完成3年整改並給予肯定。分析指出，中國的平台經濟帶動大量就業以及AI、雲端運算等科技發展，經濟和科技像硬幣的兩面，促使國家當前高度重視平台經濟。

中國官媒經濟日報今天刊文「合規是必修課 發展是必答題」，指出了阿里巴巴整改結束背後對「發展」的強烈需求。

文章說，市場監管總局8月30日公布了對阿里巴巴集團合規整改的督導情況，在情況通報中釋放支持鼓勵平台經濟規範健康持續創新發展的積極信號。

文章稱阿里巴巴是中國平台經濟的代表性企業，並指當前競爭格局、國際國內市場環境和消費者需求都在變，平台經濟已到了轉型升級的關鍵階段，期待阿里巴巴集團等平台企業找到新的戰略定位和發力方向，並「加大科技投入」。

微信公眾號「阜成門六號院」在市監局通報當天，也刊發署名「BJ王明遠」的文章，指官方宣布一家企業完成整改，並明確給予正面評價，這在過去非常少見，但這次的通報有跡可循。

近年中國經濟低迷，以往曾經強調「防止資本無序擴張」的強力監管措施，到了2022年已改為釋放支持平台經濟的訊號。浙江省委書記易煉紅、杭州市委書記劉捷過去一、兩年內都表態支持阿里巴巴發展。2023年7月12日，中國總理李強主持召開平台企業座談會，中國工程院院士、阿里雲創始人王堅參會並發言。

文章說，當前一些市場主體和個人還在猶疑和觀望，給產業升級、提振消費造成了困難，「穩預期、強信心」成為政府經濟工作的重要內容。在這樣的背景下，國家明確釋放對阿里巴巴的信任，具有很強的現實意義。

阿里巴巴是國內電商和跨境電商平台，並擁有菜鳥全球物流網絡，阿里旗下外送平台「餓了麼」的外送員數超過400萬，掌握消費、銷售及帶動就業的作用顯著。

文章指出，最值得注意的是，過去3年，平台經濟的科技屬性不斷強化並顯現。中國的AI技術先鋒是平台企業，為整個行業提供底座支撐的也是平台企業。

阿里開創雲端運算，最初是解決自身企業在「雙11」等大促銷時的計算需求，結果吸引越來越多的企業嘗試使用。AI大模型也是如此，一開始發展AI是為了優化平台自身的經營效率和用戶體驗，現在技術產品逐漸成熟。

文章說，一面是經濟，一面是科技，硬幣的兩面使得國家高度重視平台經濟成為理所應當。可預見未來很長一段時間，平台經濟都將是研判中國經濟和社會發展的最佳觀測對象。

2020年，由於部分平台企業存在強制「二選一」（要求商家只在單一平台上架）、「大數據殺熟」（在消費者不知情的情況下，對熟客推出較不利的銷售服務）等，當時官方提出強化反壟斷競爭，「防止資本無序擴張」。

2021年4月份，市場監管總局對阿里巴巴集團濫用市場支配地位行為作出了行政處罰決定，向它開出了人民幣182.28億元（約新台幣820.3億元）的天價罰單，並須展開為期3年的自查整改。

2024年8月30日，中國市場監管總局通報阿里巴巴集團完成3年整改，「取得良好成效」。