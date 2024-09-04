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傳環時前總編胡錫進 將於10月27日解除禁言

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
環球時報前總編輯胡錫進自7月27日後即停止在更新文章。（取材自澎湃新聞）
環球時報前總編輯胡錫進自7月27日後即停止在更新文章。（取材自澎湃新聞）

中國政法大學資本金融研究院院長、知名金融財經領域大V劉紀鵬， 4日在社交平台上發布影片稱，環球時報前總編輯胡錫進表示，他將在10月27日解除禁言，並說10月27日後「人們又將看到一個更加成熟的胡錫進」。

聯合早報報導，劉紀鵬4日上午在微博發布長度1分15秒的影片。首先，他提到自己正在廣東橫琴出席灣區財經論壇。然後，有朋友向他問起胡錫進現在怎麼樣。

他說：「我也確實感覺到，好長時間以來，沒有老胡報他的股市戰果，確實寂寞了很多，於是我就給他打了個電話。」

劉紀鵬接著提到，胡錫進正在山西、河南一帶駕車自由行，並稱兩人在電話中談到禁言一事。

他轉述胡錫進的話說：「確實得加強學習，要完整準確的理解高層文件的含義。因此這3個月正好有助於我的提高。」

劉紀鵬最後在影片中表示，10月27日後，人們又將看到一個更加成熟的胡錫進，每天繼續向大家呈現著他資本市場的戰果，和做各種各樣的實事評論。

中共三中全會通過的「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」全文公布後，胡錫進曾在微信公號發文指出，「決定」中非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等，不再區分誰是主體地位，誰才能發揮主導作用，「中國社會對各種所有制關係的認知、態度以及敘事方式，都將向前邁出一大步」。

胡錫進的文章發表不久就被刪除，自7月27日開始，他的社交媒體罕見地一直沒有更新，大陸網友推測他已被禁言。

影片 胡錫進

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