瑞銀降A股信評至「中性」 三大股指4日開低走低

受隔夜周邊市場影響，A股三大股指4日開低走低，截至午盤，市場股票呈跌多漲少的態勢，1924檔股票上漲，3069檔股票下跌。其中漲停股36檔，跌停股19檔。

滬指3日失守2,800點關，瑞銀財富管理表示，大陸經濟疲弱及地緣政治風險增加，把大陸股票信評由「最優先」調低至「中性」。

路透引述瑞銀投資總監辦公室指出，7月大陸三中全會並未有帶來驚喜，而大陸貸款需求、三頭馬車等宏觀數據持續疲軟，居民消費價格指數缺乏大升動力，房地產市場沒有明顯改善。

該行料大陸政府應會繼續推出政策支持，但不太可能大增，並認為市場大規模重估的可能性已下降，尤其是在美國大選、關稅風險臨近情況下。瑞銀財富管理將大陸股票的評級由「最優先」，調低至「中性」。

然而，恒指公司則看好港股。恒指公司3日發表網誌指出，指數目標通常是以自上而下的角度作估算，根據彭博的股票目標價顯示，截至今年8月30日，恒指、國指和科指自下而上的指數目標，分別估算為2 2,621點、7,962點和 4,767點，代表基本情況下，指數分別有26%、26%和34%的上升空間，反映市場指數前景較樂觀。

當中的原因可能是賣方券商對股票目標價抱持樂觀預測。另恒指、國指及科指的最牛12個月指數目標分別為29,103點、10,385點及6,371點；最差則為17,141點、5,914點及3,455點。