昨天大跌99% 今天大漲40%！昇能集團大股東爆倉

被香港證監會點名股權高度集中的石墨電極製造商昇能集團，3日盤中一度暴跌超99%，最低至港幣0.14元。不過4日早盤，該股復牌高開47%，漲幅為40%，報港幣0.455元。

證券時報報導，消息面上，該公司3日公告香港證監會點名持股過於集中，4日早晨該公司公告大股東部分持股被強平。

昇能集團4日公告稱，大股東Otautahi Capital Inc合共3.7億股股份，於本公告日期占公司全部已發行股本約36.64%，於9月3日被證券公司於公開市場通過保證金證券帳戶強制出售。

緊隨強制出售完成後及截至本公告日期，Otautahi Capital Inc持有的股份數目為2.123億股，占公司已發行股本的21.02%。董事會確認，集團維持正常的業務營運，且集團業務營運和財務狀況並無重大變動。

3日昇能集團成交15.072億股，成交額港幣4.94億元，其中3.7億股屬於大股東強制平倉。從3日成交區間看，放量成交發生在大跌之後。可以推測，因為股票大跌，導致大股東保證金帳戶被強制平倉。

從過往走勢來看，昇能集團是一檔「妖股」，4月9日，公司股價曾單日下跌49.88%，收於港幣2.1元，換手率為0.1%。這次大跌之後，公司股價開始穩步上漲，一路走高，8月30日盤中，公司股價最高觸及港幣21.30元，成為10倍股。

資料顯示，4月30日至6月20日，大股東Otautahi Capital Inc三次減持公司股份，累計減持1.565億股，合計套現約港幣6.01億元，持股比例由73.17%降至57.67%。

與此同時，公司業績變臉迅速。該公司2023年1月上市，2021年及2022年，營收分別為1.09億美元、1.16億美元；淨利潤分別為438.80萬美元、749.60萬美元。上市後的2023年及2024年上半年，營收0.72億美元、0.32億美元，分別年減37.42%、26.52%；分別虧損0.15億美元、0.14億美元。

在2024年上半年財報中，昇能集團表示，公司業績下滑主要是受石墨電極價格下行、存貨撥備以及開發石墨負極材料業務等因素影響。

IPO前，昇能集團大股東侯皓瀧（HouHaolong），透過家族信託OtautahiTrust持有昇能集團90.624%的股權；侯皓瀧的姐夫擁有河南三力炭素集團有限公司79.2%及第三方擁有20.8%股權。

昇能集團生產超高功率石墨電極，用於電弧爐鋼製造等。關聯企業河南三力炭素製品被法院多次列為失信被執行人。

2002年，侯皓瀧畢業於美國金門大學，獲採購與供應鏈管理學碩士學位。2003年1月至2013年1月，侯皓瀧於三力炭素，負責專案實施，包括為電弧爐鋼製造生產大直徑超高功率石墨電極。

2014年1月24日，原三力炭素的法定代表人、董事長侯皓瀧辭去上述職務，由公司資深經理人牛蘋接任。理由是侯皓瀧需要投入大量精力到國外進行商務談判，進行國際化戰略佈局。

2012年4月，三力炭素曾從民間借貸融資人民幣500萬元，月息2%，期限僅僅不到1個月，由侯皓瀧提供擔保。2013年4月，三力炭素才償還本金人民幣400萬元，剩餘的人民幣100萬元本金以及人民幣124萬元利息遲遲沒有支付。

於是在今年6月，民間借貸人對三力炭素和侯皓瀧提起訴訟。三力炭素的金融機構貸款逾期在2013年4季度已開始出現。2012年10月，三力炭素從輝縣市珠江村鎮銀行貸款600萬元，期限為1年，貸款月利率為1%，貸款到期後，三力炭素卻因為經濟困難，無法償還貸款。

現年46歲的侯皓瀧，國籍為瓦努阿圖。昇能集團位於河南新鄉，不過4位執行董事國籍多元化，此外3名分別為美國、南非和中國大陸。