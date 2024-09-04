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中國8月財新服務業PMI為51.6 年內次低

中央社／ 台北4日電

中國財新服務業採購經理人指數PMI）8月數據為51.6，為年內次低，顯示服務業供需擴張放緩，就業也再次收縮。

中國財新網今天發布8月中國財新服務業PMI數據為51.6，較7月52.1下降0.5個百分點，為年內次低，顯示服務業繼續擴張但速度放緩。

8月中國財新服務業PMI分項數據顯示，服務業供需擴張放緩。新訂單指數在擴張區間下降，而新出口訂單指數則從7月僅略高於臨界點的位置小幅反彈，顯示外需表現優於總體需求。受訪企業表示，海外客戶對旅遊業等興趣增強，為新出口業務量的成長提供基礎。

中國財新網指出，雖然服務業供求仍維持擴張，就業指數卻降至收縮區間，8月就業市場再度轉弱，員工離職和企業裁員均是影響因素。隨著新業務量增加，加上用工減少，積壓業務量小幅上升。

同時，原料、薪資及運輸費用增加，也導致服務業成本上揚，8月投入價格指數升至2023年7月來最高。然而，由於市況疲弱及競爭加劇，企業不得不降價促銷，當月銷售價格指數為近7個月來首次跌至榮枯線以下，創2022年5月來新低，反映企業利潤空間受到擠壓。

中國財新智庫高級經濟學家王喆表示，中國國內有效需求不足、外需存在較大不確定性、市場主體樂觀預期不強等問題依然存在，當前財政和貨幣政策尚有空間，加大支持力度、推動前期政策落地見效緊迫性進一步增加，未來幾個月困難和挑戰較大。

PMI 指數

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