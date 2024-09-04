中國地方政府研議保交樓險 高額保費可能拉升房價

為穩定房市，中國各地不斷推出各類措施，近期有地方政府研議「保交樓險」，鼓勵房地產開發商投保，保障消費者權益。分析認為，由房市仍疲弱，保費可能非常高，最終轉嫁給消費者，反拉高房價。

據第一財經，中國湖南省衡陽市人民政府近期發布「關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的若干措施」，內容共有10項，其中第9項措施提到，以政策支持保險公司研究開發房地產「保交樓險」和「穩價險」等新險種，鼓勵開發商購買保險，購房者享受保險紅利。

報導指出，交付風險以及房價下跌確實是當前中國樓市不景氣的部分原因，衡陽市的這項新政顯然意圖解決現有問題。衡陽也成為全中國首個地方政府正式表態，鼓勵開發商購買保交樓險和穩價險的城市。

在專家眼裡，這項政策雖然有望穩定市場信心，卻也可能為消費者帶來其他的壓力。

中原地產首席分析師張大偉表示，「保交樓險」確實能夠落實更強的資金監管，除了房屋預售款的監管外，保險費用可以納入專項帳戶監管，保證更多的開發資金。帳目由保險公司定期核查，對購買保交樓險的業主進行公告，這樣可以形成「監管機構、保險公司、業主」一起監管的強力監管模式。

然而他也提到，目前保交樓問題的根本原因，在於預售制度下，部分銀行與地方政府不執行預售資金監管政策，或有部分銀行違規放貸。在當前市場環境下，如果這類情況依然存在，保交樓的壓力也會繼續存在，必然會使「保交樓險」的保費高昂，這筆資金不論表面上是否由購房者支付，最後都勢必會轉嫁給購房者。

至於「穩價險」，張大偉則表示，與過去有些業者提出的「降價險」概念類似，購房者只需先支付部分的款項，如果到約定的時間，房價下跌，則由保險公司代客戶向開發商支付餘款。

他認為，這項保險實施的難度在於很難界定購房者到底虧了多少，保險公司是否願意給付，以及給付額度，「這個險種也可能會鼓勵少數炒房客，尤其是在當下市場不夠穩定的情況下，可能帶來金融風險」。