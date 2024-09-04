美企視印度為「大陸替代品」 專家：未能降低對大陸供應鏈的依賴

在美國政府「減少對大陸依賴」的壓力下，一些美國企業開始把印度，視為替代大陸的「新製造業中心」，進行「降低供應鏈風險」操作。但現實是印度在貿易上日益依賴大陸，並對美國貿易戰略構成挑戰。

華盛頓郵報報導，根據貿易數據和經濟分析師的說法，隨著印度加大智慧型手機、太陽能板和藥品等商品的生產，印度經濟本身變得更加依賴大陸的進口，特別是用於這些產品的零件。

根據印度智庫全球貿易研究倡議（GTRI）統計，印度從大陸進口商品的成長速度，達到整體進口成長的兩倍，目前幾乎佔印度進口的三分之一，而其中成長越快的產業，對大陸的依賴程度也就上升得更快。

例如印度工業聯合會表示，印度接近三分之二的電子元件進口都來自大陸，涵蓋電路板、電池等。 GTRI 也表示，過去 5 年裡，來自大陸的這類進口量翻了 3 倍。

同樣作為仿製藥出口大國，印度也更加依賴大陸的製藥原料。統計顯示，過去 5 年裡，印度從中國進口的藥品原料和中間體成長超過 50%。

各行各業均有類似情況：印度紡織業正在加大進口大陸紗線和布料的力度，印度汽車製造業也在加速大陸零件的進口。

與電子產品一樣，印度在生產太陽能板方面取得進步，但現在更依賴大陸的太陽能電池。印度 2022 年對美國市場的太陽能板出口激增，價值增加了近 150%，但同時也帶動了對大陸原材料的積極需求。

金達爾大學（Jindal University）副教授 Sriparna Pathak 表示，除非大陸不再是印度的零件進口來源，否則印度只是組裝罷了，任何選擇印度當生產基地的國家都不會因此降低風險。

除了原料外，處於工業化轉型初期的印度，也格外渴望獲得大陸製造業轉型的寶貴經驗。面對印度政府採取的種種限制，印度工業界已經開始向莫迪政府施壓，要求放寬對大陸技術人員的簽證限制，幫助印度工人使用大陸機械生產手機、紡織品和鞋子。

印度政府首席經濟顧問 V. Anantha Nageswaran 在近期的經濟調查報告中指出，為了促進印度製造業發展和融入全球供應鏈，印度不可避免地要融入大陸供應鏈。無論是完全依賴進口或部分透過大陸投資，這都是印度必須做出的選擇。