快訊

被爆「女兒」下個月出生？愷樂氣炸開轟 揭已生兒打臉友人

雲林飼料工廠高空作業吊籃掉落 4人無生命跡象

加薪了！明年最低工資月薪調漲4.08% 月薪2萬8590元、時薪190元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美企視印度為「大陸替代品」 專家：未能降低對大陸供應鏈的依賴

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
在美國政府「減少對大陸依賴」的壓力下，一些美國企業開始把印度，視為替代大陸的「新製造業中心」，進行「降低供應鏈風險」操作。但現實是印度在貿易上日益依賴大陸，並對美國貿易戰略構成挑戰。路透
在美國政府「減少對大陸依賴」的壓力下，一些美國企業開始把印度，視為替代大陸的「新製造業中心」，進行「降低供應鏈風險」操作。但現實是印度在貿易上日益依賴大陸，並對美國貿易戰略構成挑戰。路透

美國政府「減少對大陸依賴」的壓力下，一些美國企業開始把印度，視為替代大陸的「新製造業中心」，進行「降低供應鏈風險」操作。但現實是印度在貿易上日益依賴大陸，並對美國貿易戰略構成挑戰。

華盛頓郵報報導，根據貿易數據和經濟分析師的說法，隨著印度加大智慧型手機、太陽能板和藥品等商品的生產，印度經濟本身變得更加依賴大陸的進口，特別是用於這些產品的零件。

根據印度智庫全球貿易研究倡議（GTRI）統計，印度從大陸進口商品的成長速度，達到整體進口成長的兩倍，目前幾乎佔印度進口的三分之一，而其中成長越快的產業，對大陸的依賴程度也就上升得更快。

例如印度工業聯合會表示，印度接近三分之二的電子元件進口都來自大陸，涵蓋電路板、電池等。 GTRI 也表示，過去 5 年裡，來自大陸的這類進口量翻了 3 倍。

同樣作為仿製藥出口大國，印度也更加依賴大陸的製藥原料。統計顯示，過去 5 年裡，印度從中國進口的藥品原料和中間體成長超過 50%。

各行各業均有類似情況：印度紡織業正在加大進口大陸紗線和布料的力度，印度汽車製造業也在加速大陸零件的進口。

與電子產品一樣，印度在生產太陽能板方面取得進步，但現在更依賴大陸的太陽能電池。印度 2022 年對美國市場的太陽能板出口激增，價值增加了近 150%，但同時也帶動了對大陸原材料的積極需求。

金達爾大學（Jindal University）副教授 Sriparna Pathak 表示，除非大陸不再是印度的零件進口來源，否則印度只是組裝罷了，任何選擇印度當生產基地的國家都不會因此降低風險。

除了原料外，處於工業化轉型初期的印度，也格外渴望獲得大陸製造業轉型的寶貴經驗。面對印度政府採取的種種限制，印度工業界已經開始向莫迪政府施壓，要求放寬對大陸技術人員的簽證限制，幫助印度工人使用大陸機械生產手機、紡織品和鞋子。

印度政府首席經濟顧問 V. Anantha Nageswaran 在近期的經濟調查報告中指出，為了促進印度製造業發展和融入全球供應鏈，印度不可避免地要融入大陸供應鏈。無論是完全依賴進口或部分透過大陸投資，這都是印度必須做出的選擇。

印度 美國

延伸閱讀

路透調查：央行降息將小幅提振全球房價 印度、澳洲漲勢尤強

SEMI：上半年大陸晶片設備支出超過台韓美總和 全年將達1.6兆元

陸反擊加拿大加關稅 反歧視、反傾銷調查同步並進

凱博觀點／大陸收緊 IPO 台商及早因應

相關新聞

美企視印度為「大陸替代品」 專家：未能降低對大陸供應鏈的依賴

在美國政府「減少對大陸依賴」的壓力下，一些美國企業開始把印度，視為替代大陸的「新製造業中心」，進行「降低供應鏈風險」操作...

東莞台博會明登場 英業達、友達數位、正崴等台企參展

作為兩岸經貿合作與文化交流的重要平台，第15屆東莞台灣名品博覽會（東莞台博會）將於9月5日至8日在廣東省東莞市舉辦。目前...

直達廣東珠海 澳門輕軌橫琴線下半年啟用

澳門官員表示，澳門輕軌橫琴線下半年將投入使用，以橫琴口岸為樞紐，橫琴站與既有的澳門輕軌、珠機城際二期城軌連成一線、互聯互...

顯卡、遊戲機賣翻…「悟空」變無情吸金機器

「黑神話：悟空」上線後對遊戲市場產生了巨大的吸金效應，從遊戲手柄、遊戲主機，到電腦顯卡、硬碟、顯示器，甚至咖啡等多個消費...

中古屋占逾6成交易 中國房市需求結構重大轉變

中國樓市正在經歷一輪需求結構和市場形勢的重大轉變，其中一項重要表現就是二手房交易量占比的持續提升。

崩盤未結束 小摩警告：中國房市危機 2025年前難緩解

摩根大通首席中國經濟學家朱海濱表示，由於一系列政府刺激，和支持措施未能「令人滿意」，中國陷入困境的房地產市場將繼續疲軟，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。