東莞台博會明登場 英業達、友達數位、正崴等台企參展
作為兩岸經貿合作與文化交流的重要平台，第15屆東莞台灣名品博覽會（東莞台博會）將於9月5日至8日在廣東省東莞市舉辦。目前已有600多家企業報名參展，設置展位超過2,000個，並號稱實現台灣22個縣市全覆蓋，越南、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓等地台灣商會代表也將與會。此次展會將重點呈現AI、半導體、智慧製造、3C電子、生物科技等領域的台企名品。
本屆東莞台博會由大陸國務院台辦經濟局、廣東省政府台辦、東莞市政府、全國台企聯共同主辦。主辦方表示，廣東全力支持東莞打造新時代兩岸融合發展示範城市，全力支持廣大台胞台商融入大陸新一輪改革開放大潮，全力支持東莞台博會向更高層次展會邁進。如今，東莞台博會已成為兩岸規模最大的經貿交流活動。這不僅是對台博會重要角色和亮眼成果的高度概括，更傳遞出推動兩岸關係和平發展的重要訊號。
東莞台博會長期作為兩岸友好來往、台企拓市升級的重要平台，去年在14屆展會累計吸引近360萬人次參觀採購，達成意向成交金額人民幣372.5億元。而本屆台博會聚集大陸全國台商最為集中的地區參展，並號稱實現台灣22個縣市「全覆蓋」，香港、澳門展館增大擴容，而越南、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓的台灣商會代表也將與會。
值得注意的是，主辦方透露，東莞台博會此次吸引多家上市龍頭及重量級台資企業參展，包括多家上市巨頭英業達、友達數位、達明機器人、正崴等，促進兩岸高新技術、智慧製造等產業深度融合。同時，還將舉辦兩岸產業融合展購對接會，推動打造兩岸共同市場，引導台企參與東莞新一代資訊科技、高端裝備、生物醫藥等產業群聚建設，助力台企轉型升級。
另，本屆展會也將加強兩岸青年交流的橋梁作用，今年新設置「台青築夢進莞來」主題館，展現東莞在台青實習、就業、創業、生活等方面提供的服務。同時還設有大灣區台灣青年創新創業館，展示兩岸青年創業成果。本屆台博會還將邀請多名台灣網紅自媒體人觀展採訪，與青年朋友面對面交流。
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