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中國地方財政緊縮 評論：應減少監管降行政成本

中央社／ 台北4日電

中國地方財政吃緊。媒體評論，土地財政、稅收等收入來源表現欠佳，加大查處增加非稅收入則損營商環境；政府減少微觀經濟監管以求降低行政成本等「精兵簡政」為必然選項。

中國官方智庫國家金融與發展實驗室日前發布報告指出，受到產業轉型、房地產市場等影響，多個地方進入長期財政「緊平衡」狀態，尤其是基層政府等地方政府財政矛盾明顯，可持續性逐漸地變差。

第一財經發表評論表示，在土地財政、稅收收入下滑等背景下，非稅收入成為地方政府可以彌補財政缺口途徑，非稅收入主要來自各地加大資源資產處置力道、查處案件等處罰收入，這卻可能損害當地營商環境，影響經濟發展潛力。

評論認為，為了紓解各地財政緊平衡，治本策略在於推動政府職能根本轉型，需要釐清政府與市場的邊界，真正地讓政府與市場各司其職，在公共服務和經濟社會秩序的程序正義等方面發揮政府作用，讓市場在資源配置中發揮決定性作用。

目前經濟較為突出的問題在於有效需求不足，居民缺乏充足的可支配收入和有效購買力，以及社保等民生保障有待完善；加快公共服務型政府轉型，加大社保等公共服務投入，將可使經濟績效的邊際收益提升更為明顯，進而紓緩經濟有效需求不足問題。

評論強調，政府公共服務職能轉型一個重要衡量標準是精兵簡政、簡政放權，透過政府公共服務轉型，可以降低政府行政成本，減少政府監管對於微觀主體活動帶來不必要干擾，這不僅使政府財政支出降低，還有助於構建良好的營商環境。

中國2024年政府工作報告提到，「各級政府要習慣過緊日子，真正精打細算，切實把財政資金用在刀刃上、用出實效來」。

評論提到，應對地方財政緊平衡的根本作法是政府公共服務職能轉型，透過政府精兵簡政、簡政放權等改革，政府回歸公共服務角色，帶來的將是欣欣向榮經濟活動空間。

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