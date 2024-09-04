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大陸8月財新服務業PMI降至51.6 遜預期

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸8月財新服務業PMI降至51.6，遜預期。中新社
大陸8月財新服務業PMI降至51.6，遜預期。中新社

大陸8月財新服務業經營活動指數（服務業PMI）為51.6，較7月下降0.5個百分點，為年內次低，並低於預期。數據顯示服務業繼續擴張但速度放緩，就業再次收縮。

先前公布的8月財新製造業PMI回升0.6個百分點至50.4，重回榮枯線以上。兩大行業PMI一升一降，影響大致相抵，當月財新中國綜合PMI持平於7月的51.2，仍為近十個月來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月製造業和服務業景氣度均位於擴張區間，服務業供求增速邊際放緩，與製造業供求由降轉升形成對比，綜合就業指數略低於榮枯線，綜合成本上升的情況下，製造業和服務業銷售價格出現不同程度的下降，企業盈利壓力進一步增大。

大陸國家統計局近期公佈的資料顯示，8月製造業PMI走低0.3個百分點至49.1，與2月同為年內最低；服務業商務活動指數回升0.2個百分點至50.2；主要受製造業景氣度下降的拖累，綜合PMI下行0.1個百分點至50.1，創2023年以來新低。

從財新服務業PMI分項數據來看，8月服務業供需擴張放緩，新訂單指數在擴張區間下降。外需則好於總體需求，新出口訂單指數從7月僅略高於臨界點的位置小幅反彈。受訪企業表示，海外客戶對旅遊業等興趣增強，為新出口業務量的增長提供基礎。

僅管服務業供求維持擴張，8月就業市場卻再度轉弱，就業指數降至收縮區間，員工離職和企業裁員均是其影響因素。

不過，服務業市場信心回暖，8月經營預期指數連續兩個月在擴張區間小幅走高，但仍低於長期均值。

王喆指出，考慮到較為進取的全年經濟增長目標，未來幾個月穩增長困難和挑戰較大。境內有效需求不足、外需存在較大不確定性、市場主體樂觀預期不強等突出問題依然存在，當前財政和貨幣政策尚有空間，加大正常支持力度、推動前期政策落地見效緊迫性進一步增加。

PMI 指數

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