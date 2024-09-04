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港商向心控告蘋果報導誹謗 法官將頒書面判詞

中央社／ 香港4日電

據報導，多年前在台灣捲入「共諜案」的香港商人向心和妻子龔青，在港控告蘋果日報刊登有關他們及其公司的10篇報導誹謗，法官昨天表示，將在半年內頒布書面判詞。

香港中國創新投資主席向心和妻子5年前在台灣捲入「共諜」疑雲及「洗錢案」，期間被限制出境近4年，兩人最終脫罪返港。

星島日報今天在報導中表示，向心夫婦返港後控告蘋果日報於2019年發布及傳播有關他們及中國創新投資的10篇報導失實，涉嫌誹謗他們從事間諜或者特務活動，要求法院頒令禁制蘋果日報（已停業）繼續發布相關文章，以及賠償聲譽損害等損失。

報導表示，向心夫婦昨天在高等法院供稱，台灣當局於2023年撤銷起訴他們的「共諜」罪並不提上訴。

據報導，法官聽完向心夫婦的供辭後，表示需要時間考慮案件，將在半年內頒布書面判詞。

向心夫婦 香港

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