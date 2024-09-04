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SEMI：上半年大陸晶片設備支出超過台韓美總和 全年將達1.6兆元
國際半導體產業協會（SEMI）發布，今年上半年大陸在晶片製造設備上的支出達到250億美元，超過南韓、台灣和美國的總和。SEMI指出，大陸在7月保持強勁的支出，並將再創全年紀錄。預計大陸還將成為建設新晶片工廠的最大投資者，其中包括購買設備，預計晶片設備全年總支出將達到500億美元（新台幣1.6兆元）。
由於半導體生產的本土化趨勢，SEMI預計到2027年，東南亞、美國、歐洲和日本的年度支出將大幅增長。
SEMI產業研究資深總監曾瑞榆表示，至少有10多家二線晶片製造商也在積極購買新工具，這共同推動大陸的整體支出。
大陸是全球頂級晶片設備供應商最大的營收來源，美國應用材料公司、泛林集團和科磊最新公布的季度財報顯示，大陸市場貢獻了各公司44%的營收。
對日本東京電子和荷蘭ASML來說，大陸市場更大，東京電子6月當季49.9%的收入來自大陸，而荷蘭ASML 49%的收入來自大陸。
在全球經濟放緩的背景下，大陸是今年上半年唯一一個晶片製造設備支出，繼續增加的地區。
不過，曾瑞榆表示，SEMI預計未來兩年大陸建設新工廠的總支出將「正常化」。
根據大陸關總署本周發布的最新貿易據，今年前七個月大陸企業進口了價值近260億美元（新台幣8,405億元）的晶片製造設備，這一數位超過了2021年同期創下的最高紀錄的238億美元。
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