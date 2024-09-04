報復電動車遭加徵關稅 陸控加國傾銷油菜籽

加拿大日前跟進歐美，宣布對大陸電動車及部分鋼鋁產品加徵關稅，大陸商務部昨提出反制，將就加拿大採取對陸進口電動車、鋼鋁產品採取加徵關稅的限制措施，發起「反歧視調查」，同時還將對自加拿大進口油菜籽、相關化學產品發起「反傾銷調查」。

加拿大財政部上月廿六日宣布自十月一日起，對大陸電動車徵收百分之百附加稅，並自十月十五日起，對大陸部分鋼鋁產品加徵百分之廿五附加稅等措施，引起大陸強烈抗議。

大陸商務部昨發布新聞稿，稱加方不顧多方反對和勸阻，對自大陸進口產品採取歧視性的單邊限制措施，中方強烈不滿、堅決反對，擬將加方有關做法訴諸世貿組織爭端解決機制；並將根據大陸對外貿易法規定，對加拿大採取的相關限制措施發起「反歧視調查」，根據實際情況對加採取相應措施。

大陸商務部並稱，根據大陸國內產業近期反映，加拿大對陸出口油菜籽大幅增加並涉嫌傾銷，二○二三年達到卅四點七億美元，數量年增百分之一七○，價格持續下降，「受加方不公平競爭影響，中國國內油菜籽相關產業持續虧損」。大陸商務部就此稱，將依法對自加拿大進口油菜籽發起反傾銷調查，同時也將依據大陸國內產業申請，對加拿大相關化學產品發起反傾銷調查。聲明表明，中方態度很明確，將採一切必要措施捍衛大陸企業正當權益。

此前，中國機電商會也表示，加拿大（加徵關稅）舉措是迄今頒布的涉及大陸電動車車型最多、加稅最重的措施，將就該措施對大陸企業造成的損失進行評估，並堅定支持企業維護正當權益的要求。