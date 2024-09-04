華為拚5.5G空天地一體網路

華為終端BG董事長余承東昨（3）日表示，華為率先支持北斗高精度定位和北斗消息，大陸的5G發展得很快，今年開始大陸進入5.5G時代，「原來我們說6G是空天地一體，但是我們想可能不用等到6G，我們希望從5.5G開始就能實現空天地一體的通信網路。」

空天地一體化，指的是透過太空衛星、天空及地面基地台，將訊息快速處理及傳送，不僅有助於解決手機通訊不佳的問題，還能提供偏遠地區、海上及太空等地的網路訊號。

重慶日報報導，余承東在空天信息產業國際生態大會上指出，未來依託衛星互聯網，可實現星地協同、多網協同、異構協同、端管雲協同、跨層協同，構建無縫立體的超級連接，讓未來通信實現「星地融合，永不失聯」。

除此之外，余承東認為，衛星通信還能夠增強欠發達地區移動寬頻覆蓋，助力消除「數位鴻溝」；能夠透過拓展海洋、高空等新應用場景空間，實現全球普遍服務；借助通信導航遙感一體化，更好地滿足用戶的差異化需求。

余承東表示，近年來，華為率先支持北斗衛星系統定位導航和短報網文通信技術，打造衛星通訊競爭力。

具體而言，華為在2022年9月推出Mate50系列，首發單向北斗衛星消息（意指簡訊）；2023年8月發布Mate60系列，首發衛星語音通話；2024年4月上市的Pura70系列，首發北斗衛星圖片消息。