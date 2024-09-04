華為拚5.5G空天地一體網路

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為終端BG董事長余承東表示，華為率先支持北斗高精度定位和北斗消息，大陸的5G發展得很快，今年開始大陸進入5.5G時代。 （路透）
華為終端BG董事長余承東表示，華為率先支持北斗高精度定位和北斗消息，大陸的5G發展得很快，今年開始大陸進入5.5G時代。 （路透）

華為終端BG董事長余承東昨（3）日表示，華為率先支持北斗高精度定位和北斗消息，大陸的5G發展得很快，今年開始大陸進入5.5G時代，「原來我們說6G是空天地一體，但是我們想可能不用等到6G，我們希望從5.5G開始就能實現空天地一體的通信網路。」

空天地一體化，指的是透過太空衛星、天空及地面基地台，將訊息快速處理及傳送，不僅有助於解決手機通訊不佳的問題，還能提供偏遠地區、海上及太空等地的網路訊號。

重慶日報報導，余承東在空天信息產業國際生態大會上指出，未來依託衛星互聯網，可實現星地協同、多網協同、異構協同、端管雲協同、跨層協同，構建無縫立體的超級連接，讓未來通信實現「星地融合，永不失聯」。

除此之外，余承東認為，衛星通信還能夠增強欠發達地區移動寬頻覆蓋，助力消除「數位鴻溝」；能夠透過拓展海洋、高空等新應用場景空間，實現全球普遍服務；借助通信導航遙感一體化，更好地滿足用戶的差異化需求。

余承東表示，近年來，華為率先支持北斗衛星系統定位導航和短報網文通信技術，打造衛星通訊競爭力。

具體而言，華為在2022年9月推出Mate50系列，首發單向北斗衛星消息（意指簡訊）；2023年8月發布Mate60系列，首發衛星語音通話；2024年4月上市的Pura70系列，首發北斗衛星圖片消息。

余承東 太空 衛星通訊

延伸閱讀

最牛一輪／兆利紅火 群益42沾光

傳奧迪下一代A5將採華為高階智駕方案 中資與外資加速融合風向球

華為傳推全新AI晶片 爭食輝達無法長驅直入的中國大陸市場

Optica接受華為資助「怪怪的」 美議員要求擴大調查

相關新聞

房地產困境加上美制裁 這些大陸城市受創尤烈

米爾肯研究所（Milken Institute）最新發布的中國表現最佳城市指數顯示，大陸的房地產困境和美國的制裁，嚴重影...

2周完售4豪宅案 上海再現「日光盤」

「日光」豪宅盤再現上海。過去兩周，上海有四個單價超過10萬（人民幣，下同）的豪宅項目，開盤當日就售罄。

i16不能用微信？還在喬 蘋果強調仍在與騰訊溝通抽成費用

蘋果新機iPhone16即將在下周推出，不過大陸盛傳iPhone 16不能使用微信，貝殼財經報導，Apple官方熱線的A...

華為拚5.5G空天地一體網路

華為終端BG董事長余承東昨（3）日表示，華為率先支持北斗高精度定位和北斗消息，大陸的5G發展得很快，今年開始大陸進入5....

陸首個五星5G工廠 南京落成

中國國內首個五星5G工廠—中興通訊南京智能濱江5G工廠（下稱「濱江工廠」）近日建設完成，成為5G技術與電子設備製造業深度...

中古屋占逾6成交易 陸房市轉變

中國樓市正在經歷一輪需求結構和市場形勢的重大轉變，其中一項重要表現就是二手房交易量占比的持續提升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。