中國船舶擬換股併重工 催動全球最大造船公司

大陸兩家人民幣千億元（約新台幣4,500億元）市值的船舶上市公司─中國船舶及中國重工簽署《吸收合併意向協議》，中國船舶擬以換股方式合併中國重工，不僅解決兩大央企的同業競爭問題，合併後的資產、營收、船舶訂單數均是世界第一。

中國船舶公告，與中國重工正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併中國重工，本次交易構成關聯交易，預計構成重大資產重組，本次交易不會導致公司實際控制人變更。為遵守公平交易規定，中國船舶自3日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

澎湃新聞報導，船舶總裝作為中國船舶集團軍民船業務的核心業務，主要由分屬原兩大集團的上市公司中國船舶、中國重工承擔，中國船舶和中國重工合併後，總資產近人民幣4,000億元（約新台幣1.8兆元）。

中國船舶、中國重工經過多年發展，均形成了涵蓋船舶製造、船舶維修、機電設備等船舶總裝全產業鏈生產製造體系，面向海洋安全、深海科學研究與資源開發等戰略任務需要，持續推出全球領先的軍民用產品。

據了解，中國船舶是中國船舶集團核心軍民品主業上市公司，涵蓋造船、修船、機電設備、海洋工程等業務，旗下全資及控股子公司包括江南造船、外高橋造船、廣船國際以及中船澄西；中國重工為領先的艦船研發設計製造上市公司，業務涵蓋海洋開發珠貝、船艦修理與機電裝備等，旗下擁有包括大連重工、武船重工、青島北海造船等現代化大型造船廠。