陸反擊加拿大加關稅 反歧視、反傾銷調查同步並進

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸商務部3日宣布，將對加拿大進口油菜籽、相關化工產品發起反傾銷調查。 （美聯社）
大陸商務部3日宣布，將對加拿大進口油菜籽、相關化工產品發起反傾銷調查。 （美聯社）

加拿大日前跟進歐美，宣布對大陸電動車及部分鋼鋁產品加徵關稅，大陸商務部昨（3）日提出反制，將就加拿大採取對陸進口電動車、鋼鋁產品採取加徵關稅的限制措施，發起「反歧視調查」，同時還將對自加拿大進口油菜籽、相關化學產品發起「反傾銷調查」。

加拿大財政部8月26日宣布自10月1日起，對大陸電動車徵收100%附加稅，並自10月15日起，對大陸部分鋼鋁產品加徵25%附加稅等措施，引起大陸強烈抗議。

大陸反擊加拿大措施 圖／經濟日報提供
大陸反擊加拿大措施 圖／經濟日報提供

大陸商務部昨天發布新聞稿，稱加方不顧多方反對和勸阻，對自大陸進口產品採取歧視性的單邊限制措施，中方強烈不滿、堅決反對，擬將加方有關做法訴諸世貿組織爭端解決機制；並將根據大陸對外貿易法規定，對加拿大採取的相關限制措施發起「反歧視調查」，後續根據實際情況對加採取相應措施。

大陸商務部表示，根據大陸國內產業近期反映，加拿大對陸出口油菜籽大幅增加並涉嫌傾銷，2023年達到34.7億美元，數量年增170%，價格持續下降，「受加方不公平競爭影響，中國國內油菜籽相關產業持續虧損」。

大陸商務部強調，將對加拿大油菜籽發起反傾銷調查，同時也將依據大陸國內產業申請，對加拿大相關化學產品發起反傾銷調查，將採一切必要措施捍衛大陸企業正當權益。

中國機電商會也表示，加拿大舉措涉及純電動、混合動力乘用車、大客車和貨車等23個海關編碼，是迄今頒布的涉及大陸電動車車型最多、加稅最重的措施。

加拿大 大陸商務部 電動

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