i16不能用微信？還在喬 蘋果強調仍在與騰訊溝通抽成費用

蘋果新機iPhone16即將在下周推出，不過大陸盛傳iPhone 16不能使用微信，貝殼財經報導，Apple官方熱線的Apple中國區技術顧問表示，關於iOS系統或者蘋果設備能否再使用微信，包括微信後續能否在蘋果應用商店（App Store）繼續上架和下載，需要蘋果公司和騰訊相互溝通和討論，才能確定之後的情況。這意味蘋果跟騰訊的博弈仍在繼續。

蘋果2024年秋季新品發布會將於10日凌晨1時召開，屆時將推出最新款的iPhone 16系列。外界認為，若iPhone 16不能使用微信，將大幅衝擊蘋果手機在大陸市場銷量。

蘋果在大陸遇難題 圖／經濟日報提供

Apple中國區技術顧問稱，業者要在蘋果App Store上架軟體時，可能需要向蘋果支付一定費用。目前，蘋果正在與騰訊積極溝通，來確認後續騰訊是否還會繼續向蘋果App Store提供軟體下載的抽成，微信作為一個比較大眾的軟體，雙方都會為了自己相應的效益做出一定處理，所以暫時不用擔心。

正觀新聞報導，蘋果的官方客服表示暫時未得到公司通知，而騰訊公司的工作人員也表示：「暫時沒有接收到這個消息。」

與此同時，每日經濟新聞、第一財經也闢謠iPhone一旦升級到iOS18.2系統將無法使用微信是「謠言」。

蘋果日前也傳出考慮對微信、抖音加收「蘋果稅」。當時有媒體稱，蘋果公司正在加大對騰訊、字節跳動的施壓力度，要求兩家公司配合封堵微信、抖音中的支付漏洞。

如果不取消開發者和用戶繞過蘋果生態的能力，未來將拒絕提供微信更新。