陸經濟疲軟 材料董座王克璋：2至3年調整期後有下波高潮

疫情之後，大陸經濟復甦不如預期，市場籠罩悲觀情緒。大陸台商、絲束大廠材料-KY（濟南大自然新材料公司）董事長王克璋表示，大陸起碼會有兩到三年的時間處於經濟調整期，視官方如何運用經濟政策和政治智慧來度過這個階段，但他認為在這之後，大陸仍然會有下一波的高潮。

材料董座王克璋2日出席在山東濰坊舉行的第28屆魯台經貿洽談會（魯台會），會議期間接受本報採訪作出上述表示。

材料-KY是國內化工股龍頭廠、全球前五大絲束廠，其生產的醋酸纖維絲束主要應用在香菸濾嘴，尤其是加熱不燃燒菸的濾嘴（菸彈），另還跨入醋片、醋酐製造。該公司主要生產基地位處大陸山東。

王克璋受訪指出，山東不管作為工業或農業大省上都有優勢，其製造業基礎已形成且很強，供應鏈也很完整，但最重要的是「要問市場在哪裡？」如果有地方消化這些工業產品，就會帶動下一個經濟高潮。

而他所看見的，正是「路上絲綢之路」的市場。王克璋表示，其公司的重要戰略，是以山東作為錨點「向西走」，順著張騫出使西域或者玄奘西天取經的方向發展，譬如往中亞五國、中東，甚至往下到南亞國家，「這個地方我估計大概有十七、八億人的市場」。

他認為，大陸的工業和農業產品透過「向西走」，不僅能避掉往東邊經過太平洋會遭遇「圍堵」，還能承接起大陸以西的國家不足的民生必需品市場。

他並透露，其公司每天往中歐和中亞鐵路出口7至8個貨櫃，也因為能透過中歐和中亞鐵路把握「向西」發展的戰略，他不會考慮縮減在大陸的產能。王克璋早前在材料召開股東會時也指出，目前不僅絲束產品市場需求強勁，膠粒產品也已打入大陸手機品牌廠，包括華為、小米及Vivo的供應鏈。