瘋狂吸金...《黑神話：悟空》引爆銷售熱潮 一窺背後「遊戲經濟學」

《黑神話：悟空》上線後對遊戲市場產生了巨大的吸金效應，從遊戲手柄、遊戲主機，到電腦顯卡、硬碟、顯示器，甚至咖啡等多個消費市場，都因為《黑神話：悟空》引爆銷售熱潮，顯示遊戲的商業價值不只是遊戲本身，還在於結合遊戲外延的消費市場形成的一整套「遊戲經濟學」。

澎湃新聞報導，相較於購買遊戲產生的直接經濟效益，許多玩家為了玩到這款遊戲還額外花了不少錢，其中最主要的消費支出是用在更新升級遊戲設備上。

根據官方公布的資訊顯示，《黑神話：悟空》對電腦端設備的最低顯卡配置要求為NVIDIA GeForce GTX 1060或AMD Radeon RX 580。但是對於3A遊戲大作的硬核玩家來說，高階滿配才是打開遊戲的唯一正確姿勢。

因此，伴隨著越來越多的遊戲玩家立志成為《黑神話：悟空》中的「天命人」，顯卡市場率先迎來爆發。被遊戲官方列為最佳體驗配置的NVIDIA GeForce RTX4070高端顯卡迅速爆量，就連RTX 4060 Ti和4060系列的顯卡銷售也出現大幅提升。

在京東平台上，遊戲顯卡整體成交金額大增200%，其中七彩虹的《黑神話：悟空》聯名顯卡很快售罄。

由此可以看到一個有趣的現象：不少出於理性消費觀念，已經好幾年沒有換手機的玩家，卻為了一款遊戲，毫不猶豫地從口袋裡掏出人民幣三、五千元更換一張新顯卡，因為玩家能夠實實在在地看到消費帶來的價值。

例如在《黑神話：悟空》中，不同的顯卡配置帶來的遊戲畫面效果截然不同。入門級配置能夠呈現出畫面中物體的輪廓，偶爾會出現卡頓掉幀的情況，在遊玩體驗上勉強能玩。但是高端顯卡配置下，不僅畫面更流暢，還能呈現出如水面上的倒影、沙粒的顆粒感、陽光透過樹葉照射進森林的線條與光澤等更多細節。

所以，《黑神話：悟空》帶動的顯卡熱銷，本質上也是玩家為了遊戲體驗進行的一次永久投入。雖然遊戲廠商並沒有因為顯卡銷量提升，使得自身收益得到大幅增長，但玩家自行完成的硬體升級—諸如升級顯卡、購買PS5遊戲主機和遊戲手柄等，也是遊戲帶來的間接經濟效益。

從玩家搶購顯卡的現象也可以看出，遊戲本身的遊玩體驗是最原始的消費動機，而決定消費規模上限的不只是廠商給出的遊戲定價，還有為了遊戲體驗可能存在的一切商業機會。

在《黑神話：悟空》正式上線後，大量新玩家開始搶購PS5遊戲機的現象，與當初中國玩家為了玩《超級瑪麗》、《魂鬥羅》，人手一台小霸王學習機沒有什麼不同。

這種現象的發生，除了證明遊戲本身足夠出色外，也再次提醒人們，遊戲的價值並不局限在螢幕裡精彩刺激的遊戲場景中，還存在於螢幕外與遊戲體驗相關的消費市場。

於是在媒體報導中，銷售PS5店家從《黑神話：悟空》上線那天起就忙得不亦樂乎；網咖老闆爭分奪秒地升級電腦配置，迎接絡繹不絕前來體驗遊戲的玩家；就連二手平台上，也開始出現售賣盜版遊戲的不法商家。

《黑神話：悟空》爆火的同時，也引發了不少關於遊戲行業現狀的討論，其中最常見的觀點是「遊戲廠商過多地關注遊戲本身的經濟效益，只想著如何提升留存、氪金，失去了遊戲行業的理想」。

其實遊戲廠商關注經濟效益這件事在商業層面並沒有什麼問題，只是遊戲行業所遭遇的環境變化，導致功利性導向越來越明顯。

加上手遊玩家規模的快速增長以及移動支付的便利性，儘管有部分遊戲廠商仍然堅持精品化的產品策略，但是當看到其他競爭對手只用IP移植、換皮就能賺得盆滿缽滿的時候，能夠堅持行業理想的人只會越來越少。

最終便形成了當下的行業局面：遊戲的產品屬性取代了商品屬性，遊戲廠商基於互聯網的產品運營思維，忙著在一個籠子裡爭奪流量、搶奪市場、掏空玩家荷包。鮮少有人想要打破籠子，完成一次行業革命。

所有遊戲行業從業者都知道，3A遊戲才是遊戲行業「皇冠上的寶石」，但因為高投入和漫長的研發週期帶來的高風險，大多數人不願輕易嘗試。直到《黑神話：悟空》的出現，驗證了單機遊戲市場的增長潛力，並且帶動了遊戲配件、主機、顯卡的銷售。

《黑神話：悟空》的優秀，不在於它是一款沉澱了6年、融入了西遊故事與中國文化背景的爆款遊戲大作，而在於它為遊戲之外更多消費市場提供了新的增長動機，也埋下了產業升級的種子。