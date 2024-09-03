陸金監總局：嚴把市場准入 及時阻斷非法金融活動傳播

大陸近來經濟前景不明，金融業尤其慘澹。近期，防範和打擊非法金融活動部際聯席全體會議在北京召開。會議提到，大陸當前非法金融活動情勢依然嚴峻，必須進一步提高政治站位。同時，要嚴把市場准入，並且及時阻斷非法金融活動傳播路徑，並且全面加強風險監測，建立健全監測預警體系，協同進行預警研判，強化金融機構前哨作用。

據大陸國家金融監督管理總局3日晚消息，防範和打擊非法金融活動部際聯席會議第一次全體（擴大）會議於9月3日在北京召開。聯席會議召集人、金融監管總局局長李雲澤出席會議並致詞。

會議指出，中共中央金融工作會議以來，各地區、各部門堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，防非打非各項工作有序推進，「但當前非法金融活動情勢依然嚴峻」，必須進一步提高政治站位，深刻領會防非打非工作的政治性、人民性，切實增強工作的責任感、使命感。

同時，會議強調，要加速建構橫向到邊、縱向到底的工作新格局。充分發揮聯席會議協調督導作用，增強工作的系統性、協同性。堅持「管合法更要管非法」，認真落實金融監管全覆蓋要求。堅持「管行業必須管風險」，著力強化產業主管部門職能優勢。切實加強地方黨委政府的組織領導，抓緊完善省、市、縣三級防非工作機制，統籌做好轄區內防非打非各項工作。

此外，會議還要求，要綜合施策、標本兼治，全面推進防非打非工作全鏈條治理。要前移風險防範關口，嚴把市場准入，及時阻斷非法金融活動傳播路徑，加強宣傳教育。要全面加強風險監測，建立健全監測預警體系，協同進行預警研判，強化金融機構前哨作用。

會議續指，要維持高壓嚴打態勢，及時展開認定處置，強化重點案件攻堅，深入推進打擊非法集資專案行動。各地區、各部門要堅持齊抓共管，強化央地協同，共同築牢防非打非銅牆鐵壁，有效保護人民眾切身利益，保障經濟金融安全及社會大局穩定。