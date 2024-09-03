崩盤尚未結束！大陸房市恐繼續疲軟 小摩警告：2025年前難緩解

摩根大通首席中國經濟學家朱海濱表示，由於一系列政府刺激，和支持措施未能「令人滿意」，大陸陷入困境的房地產市場將繼續疲軟，房地產崩盤尚未結束，預計房價最早要到2025年才能穩定下來。

CNBC報導，根據中指研究院8月31日發布的數據，大陸8月百大城市新屋銷售均價僅月增0.11%，較6月0.13%進一步放緩，中古屋價格也月減0.71%，跌幅雖較7月減少0.03個百分點，但連28個月與前一個月相比下跌，與去年同期相比跌幅為6.89%。

近期有消息指出，大陸考慮允許屋主和銀行協商，對規模達5.4兆美元的房貸進行再融資，以降低借貸成本、促進消費。

然而，朱海濱認為，此舉可能無助於帶動購屋需求成長，僅能嘉惠現有屋主。

美銀證券首席中國股票策略師吳溫妮表示，較低的抵押貸款利率將導致銀行降低存款利率，以保護利潤，並確保金融體系的穩定，並指出存款利率的降低最終會減少家庭儲蓄的利息收入。

吳溫妮進一步指出，降息不是最好的政策，擠壓銀行利潤率不會走得太遠，政府需要創造一個積極的反饋循環，而不是螺旋式下降。

中國房產信息集團日前發布的初步數據也顯示，百大房地產公司8月新屋銷售額年減26.8%，至人民幣2,510億元，降幅大於7月的19.7%。

彭博指出，這一加速下滑表明大陸5月公佈的最新紓困方案影響正在減弱，至少有10個城市放鬆或取消新屋價格指導方針，以讓市場需求發揮更大的作用，此舉料將推動更多的房地產公司降價。

美國新聞週刊報導，倫敦政經學院經濟史教授鄧剛指出，大陸政府穩定房市努力已經失敗，該產業的問題恐繼續給大陸經濟帶來放緩壓力。「在過去12個月裡，房市危機在新屋市場，尤其是中古屋市場都在加深。我們看到的是，這兩個市場價格分別下降至少40%，而且沒有跡象顯示這種趨勢會停止。」

鄧剛還指出，在穩定之前，大陸房價恐進一步下降一到兩成，房市低迷恐持續到明年底。