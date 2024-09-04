陸首個五星5G工廠 南京落成

中國國內首個五星5G工廠—中興通訊南京智能濱江5G工廠（下稱「濱江工廠」）近日建設完成，成為5G技術與電子設備製造業深度融合與應用新標竿。

中新社報導，來自中國信息通信研究院的消息，2022年8月25日，中國工信部印發「5G全連接工廠建設指南」。2023年12月，中國信通院正式啟動5G工廠認證工作，提出「用5G製造5G」的濱江工廠，成為第一家通過五星認證的5G工廠。 據介紹，濱江工廠內5G網絡覆蓋率達到100%，在遠程設備操控等對5G網絡性能要求較高的場景下，積極探索5G專頻專網建設方案。工廠現場裝備的聯網率超過97%，關鍵裝備聯網率實現100%，其中5G聯網率高達89.3%，無線設備均已實現5G化。

在研發設計、生產製造、檢測監測、倉儲物流、運營管理等全流程強化5G技術應用，「5G+工業互聯網」場景建設已覆蓋工信部發布的20個典型應用場景。

在5G工廠建設帶動下，濱江工廠的自動化效率、工藝優化水平、精益生產規模顯著提升，加上市場需求的拉動，工廠總產值增長了41%，人均產值提升了81%，交貨周期從20天縮短至14天，碳排放量降低了29%，單台產品能耗降低了19%。

目前中國5G工廠建設數量近3000個。5G工廠建設充分展示了5G技術在提升生產效率、降低運營成本、推動綠色發展方面的潛力，既代表了中國製造業數字化轉型的方向，也為全球「5G+工業互聯網」發展提供了中國方案。