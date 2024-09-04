2周完售4豪宅案 上海再現「日光盤」

「日光」豪宅盤再現上海。過去兩周，上海有四個單價超過10萬（人民幣，下同）的豪宅項目，開盤當日就售罄。

澎湃新聞報導，8月29日，位於徐匯濱江的中海「領邸．玖序」二期開盤。據專案置業顧問發布的二期現場情況，案場「開盤選房32分鐘、120套房子、142號清盤」。

公開信息顯示，今年6月28日，中海「領邸．玖序」首次開盤，232套房也賣光。總銷售66.38億元。根據中海「領邸．玖序」二期資訊，此次共計推出120套房源，戶型面積約185-186平方米，銷售均價14.2萬元／平方米，總計銷售貨值約31.6億元，也當日賣光。

據專案公示資訊，該專案共吸引354組意向認購客戶簽訂購房意向書，經政府相關部門審核，共計302組意向認購客戶符合上海市住房限購等房地產市場調控政策及商品住房銷售管理規定。

8月25日，由中信、新湖、融創共同推出的「錦園」開盤，當日推出的33套房源也全部售罄，成交金額18.27億元。

「融創官微」顯示，「錦園」位於黃浦老城廂核心區域，與新天地直線距離僅約400米，還毗鄰豫園、外灘等多個上海核心座標。專案准售房源公告顯示，33套房源銷售均價為17萬元／平方米。

8月17日，位於上海黃浦區核心區域的「外灘壹號院」二期二批次開盤售罄，當日實現總成交金額56.74億元；同日，位於上海普陀區的「越秀．蘇河．和樾府」也顯示首開即罄，銷售累計金額17.35億元。

根據統計，兩周四個日光豪宅盤共計成交金額近124億元。

業內認為，現在是中高端改善需求比較活躍時期，同時項目位置核心，市場關注度普遍較高。今年3月以來，上海豪宅市場表現亮眼。據不完全統計，包括黃浦區的「綠城外灘蘭庭」、陸家嘴豪宅「濱江凱旋門」、黃浦區淮海中路板塊的「凱德．茂名公館」、徐匯濱江板塊的「香港置地啟元」等開盤均售罄。

不過，上海中原地產市場分析師盧文曦指出，成交量連續反彈，但市場活力依舊不夠，成交主力還局限於高端產品，市場熱點始終沒有全面鋪開，成交反彈高度有限。

58安居客研究院院長張波表示，從上海新房市場來看，雖然價量表現在熱點一二線城市明顯好於平均水準，一方面是目前上海市場上的改善需求，尤其是中高端改善需求的購房者入場信心更為堅定，並且優質次新二手房在市場上的抗跌性也更強，進一步強化改善需求入場的信心。