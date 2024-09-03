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Q2手機處理器出貨量最新排名！聯發科穩居第1 華為海思躋身第6

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
根據研究機構Canalys發布的最新報告，2024年第2季，智慧手機處理器廠商數據顯示，按智慧手機出貨量統計，聯發科繼續保持領先處理器廠商地位，出貨量達1.153億支，年增7%。圖／聯合報系資料照片
根據研究機構Canalys發布的最新報告，2024年第2季，智慧手機處理器廠商數據顯示，按智慧手機出貨量統計，聯發科繼續保持領先處理器廠商地位，出貨量達1.153億支，年增7%。圖／聯合報系資料照片

根據研究機構Canalys發布的最新報告，2024年第2季，智慧手機處理器廠商數據顯示，按智慧手機出貨量統計，聯發科繼續保持領先處理器廠商地位，出貨量達1.153億支，年增7%。

高通排名第2，該季度出貨量為7,100萬支，年增6%。蘋果出貨4,600萬支，年增6%，排名第3。

紫光展銳加強了在入門級市場的布局，出貨2,500萬支，年增42%，位列第4。

三星出貨1,700萬支，年增9%；排名第5；華為海思回歸，第2季出貨800萬支，排名第6。

谷歌Tensor處理器出貨200萬支，年減3%，排名第7。

報告還提到，蘋果的A17 Pro和高通的驍龍8 Gen3這兩款支持AI的SoC，佔據所有SoC手機整機出貨價值的前兩位。

此外，三星SoC對應整機出貨量年增9%，對應整機出貨價值則年增71%，這主要得益於支持AI的旗艦產品Exynos 2400。

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