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大陸房市處於關鍵轉變期 中古屋成交量超過新屋

中央社／ 台北3日電
中國房市正經歷一輪需求和市場結構轉變，就是中古屋成交量持續增加多於新屋。大陸房市示意圖。圖／中新社
中國房市正經歷一輪需求和市場結構轉變，就是中古屋成交量持續增加多於新屋。大陸房市示意圖。圖／中新社

中國房市正經歷一輪需求和市場結構轉變，就是中古屋成交量持續增加多於新屋。據機構統計，今年前7個月，中國25個代表城市的中古屋成交量占整體64.1%，較去年同期增加接近10個百分點。

中新社報導，中指研究院研究副總監徐躍進在2日舉辦的一場房地產形勢分析會稱，據該機構統計，今年1月至7月，中國25個代表城市新屋和中古屋累計總成交量較去年同期下降，但中古屋的成交量占比增至64.1%，而2023年同期只有55.6%。

數據又顯示，今年8月份，11個重點城市中古屋週均成交量較去年同期增長22.3%；但重點100城新建商品住宅成交面積都較去年同期及今年7月下降。

58安居客研究院研究總監韋謝指出，中國多數城市上半年的銷售數據顯示，中古屋銷量反超新屋，新屋銷量較去年同期大幅下滑，但有近3/2城市的中古屋銷量較去年同期增長。

韋謝表示，自2021年末至今，房市數據在低位徘徊已超3年，中古屋交易已成為新屋市場的驅動引擎。房企唯有在資源、產品、價格等方面創造優勢，才能有效應對中古屋的競爭。

澎湃新聞3日報導，今年8月上海中古屋成交量近1.8萬間，較7月下跌12.25%，但較去年同期的1.6萬間明顯增加。8月新屋成交有近1.4萬間，較中古屋成交量少。

英國金融時報5月報導，數十年來中國房地產市場由新屋交易主導，但近期中國多地中古屋的吸引力正上升，這可能預示房市將發生變化。

報導引述專家指出，中國多地充斥著未完工的建案，令民眾寧願購買中古屋；加上不少房企出現違約，民眾不再信任開發商。中國正「從一個由投機性信貸推動而增長的房地產市場，轉變為一個更成熟的市場」。

上海 成交量 房地產

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