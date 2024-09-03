仍控股引望 華為：與北汽藍谷、江淮汽車等正洽談合作

華為有關人士3日表示，引望公司短期是華為控股，但是引望的投資合作是開放給所有車企，華為和北汽藍谷、江淮汽車等車企夥伴的相關合作目前正在洽談中。

上海證券報報導，長安汽車和賽力斯日前分別以人民幣115億元，購買由華為持有的引望公司10%股權。華為常務董事余承東也表示，在新能源汽車發展的下半場，智慧化是關鍵。

作為華為鴻蒙智行合作車企之一的北汽藍谷2日晚間發布公告，表示子公司北汽新能源將獲得不超過人民幣120億元的增資。

財聯社報導，北汽新能源的業內人士指出，北汽藍谷若與華為的合作可能為專案帶來技術、品牌等多方面的支持，有助於緩解部分壓力。「此次增資應該不是因為入股引望。因為引望的估值非常高，入小股就得一大筆錢。這次增發應該是主要用於該企業自身發展。」

值得留意的是，針對北汽藍谷是否將入股華為引望，北汽藍谷董秘趙冀於8月23日曾表示，已關注到阿維塔等入股華為引望的情況，公司從戰略層面堅決押注和華為的合作，「我們現在是華為『四界』之一，產品又佔據了中高階市場。目前北汽新能源享界超級工廠預留的產能是30萬輛，未來雙方合作能有多深入就有多深入。」

這並非該公司第一次增資。2022年12月29日，北汽藍谷公告，與子公司極狐汽車按照持股比例分別向北汽新能源增資，增資總額為人民幣55.01億元。而2020年至2023年，北汽藍谷分別虧損人民幣64.8億元、52.4億元、54.7億元和54億元，加上2024年上半年的虧損，四年半累計虧損達人民幣251.61億元。

從北汽藍谷的業績表現上看，亟需一劑強心劑。8月26日，北汽藍谷發布的2024年上半年財報顯示，營收人民幣37.41億元，年減35.16%；虧損人民幣25.71億元，上年同期人民幣19.79億元，虧損持續擴大；累計銷售新車約2.80萬輛，較去年同期3.52萬輛的銷量出現下滑。

新品的銷售增量或成為北汽藍谷的「救命稻草」。先前北汽集團董事長張建勇曾在鴻蒙智行享界S9及華為全場景新品發布會上表示，將享界S9作為核心戰略，提升到第一高度，All in享界S9。

業內人士認為，享界能否幫助北汽藍谷轉虧為盈，還是取決於產品的市場表現和銷售情況。如果享界S9能夠在市場中佔據一席之地，當然能夠幫助北汽藍谷減少虧損，並透過高利潤的銷售實現盈利，「然而，考慮到高階市場中品牌忠誠度和競爭強度，享界S9的市場表現仍存在不確定性。」