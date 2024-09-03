不用等到6G！華為余承東稱「持續突破」 喊：從5.5G開始實現空天地一體化

綜合科創板日報、貝殼財經、新浪科技等陸媒報導，華為常務董事、終端BG董事長余承東3日在空天信息產業國際生態大會上表示，可能不用等到6G，華為希望從5.5G開始就實現空天地一體的通信網絡。

余承東指出，中國的5G發展得很快，今年開始中國進入5.5G時代，原來說6G是空天地一體，「但是我們想可能不用等到6G，我們希望從5.5G開始就實現空天地一體的通信網絡。」

空天地一體化指的是，通過高度集成和協同的方式，將空中、地面和地下等不同空間範圍內的信息通信技術（ICT）系統進行整合，以實現更高效的數據收集、處理和應用。

余承東說，近年來華為率先使用北斗高精度定位技術，持續推進應用創新、提升衛星通訊競爭力，在打造「星地融合 永不失聯」的未來通信方面進行了積極探索，未來，華為將面向規模商用，持續突破關鍵技術，依託衛星互聯網構建無縫立體的超級連接。

對於「星地融合 永不失聯」未來通訊方向的具體探索，余承東以華為多款手機功能為例，華為在2022年推出Mate50系列，首發大眾手機單向北斗衛星消息；2023年8月發布Mate60系列，首發大眾手機衛星語音通話；2024年上新Pura70系列，首發北斗衛星圖片消息。

其中，Mate50系列能讓用戶在身處荒漠無人區、出海遇險、地震救援等無地面網絡信號覆蓋環境下，通過暢連APP將文字和位置信息向外發出，從而與外界保持聯繫。

余承東說，「未來，依託衛星互聯網，可實現星地協同、多網協同、異構協同、端管雲協同、跨層協同，構建無縫立體的超級連接，讓通信網絡無處不在。」

2024空天信息產業國際生態大會在重慶開幕。大會以「規模應用生態賦能」為主題，在北斗系統建設應用30年之際，邀請官員、兩院院士、專家學者、頭部企業負責人等500餘人與會。