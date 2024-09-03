刺激消費...上海加碼擴大「以舊換新」範圍 沙發、浴缸都補貼

為提振消費，大陸官方正積極推動設備更新與消費品「以舊換新」工作，上海更加碼宣布擴大補貼範圍，除汽車、家電以外，包括沙發、浴缸、吸塵器等家裝家居也在補貼之列，補貼額度為銷售價格的15%。

據澎湃新聞報導，上海近日發布的「關於進一步加大力度推進消費品以舊換新工作實施方案」主要從四方面著手：

據了解，上海市商務委正會同相關部門抓緊制定家電、家裝、家居和適老化產品補貼目錄和具體實施細則，本輪補貼執行到今年年底，原則上先到先得、用完即止。

今年大陸兩會《政府工作報告》提出，要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造；鼓勵和推動消費品以舊換新。同時，大陸發改委、財政部在7月印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，並統籌安排人民幣3,000億元超長期特別國債給予資金支持。