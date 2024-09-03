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刺激消費...上海加碼擴大「以舊換新」範圍 沙發、浴缸都補貼

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
為提振消費，大陸官方正積極推動「以舊換新」，上海更加碼宣布擴大補貼範圍。圖／新華社
為提振消費，大陸官方正積極推動「以舊換新」，上海更加碼宣布擴大補貼範圍。圖／新華社

為提振消費，大陸官方正積極推動設備更新與消費品「以舊換新」工作，上海更加碼宣布擴大補貼範圍，除汽車、家電以外，包括沙發、浴缸、吸塵器等家裝家居也在補貼之列，補貼額度為銷售價格的15%。

據澎湃新聞報導，上海近日發布的「關於進一步加大力度推進消費品以舊換新工作實施方案」主要從四方面著手：

一、增規模。上海結合國家直接下達上海的超長期特別國債資金，以及上海安排的配套資金，統籌安排資金超過人民幣40億元，明顯高於上海歷年安排的促消費補貼資金；。

二、提標準。其中在加大汽車產品支持力度上，對個人消費者購買純電動小客車補貼由人民幣1萬元提高至2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補貼由人民幣7,000元提高至1.5萬元。

三、擴範圍。新增電動自行車以舊換新補貼政策，對個人消費者以舊換新購買電動自行車給予人民幣500元補貼；在大陸中央提出的8類家電外，上海擴大家電、家裝、家居和適老化產品補貼範圍，對購買符合要求的沙發、床墊、櫥櫃、浴缸、坐便器、掃地機器人、吸塵器、空氣淨化器等家電、家裝、家居和適老化產品，按照銷售價格的15%予以補貼。

四、優化流程。充分利用數位化、智慧化手段，持續提升消費者享受政策的便利度和感受度。

據了解，上海市商務委正會同相關部門抓緊制定家電、家裝、家居和適老化產品補貼目錄和具體實施細則，本輪補貼執行到今年年底，原則上先到先得、用完即止。

今年大陸兩會《政府工作報告》提出，要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造；鼓勵和推動消費品以舊換新。同時，大陸發改委、財政部在7月印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，並統籌安排人民幣3,000億元超長期特別國債給予資金支持。

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