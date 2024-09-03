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全球首例...國泰A350引擎故障 「停飛逾30往返航班」包括香港至台北

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
國泰航空發現旗下A350客機部分引擎零部件故障，因此取消今明兩天逾30個往返航班，影響航線包括香港—台北。（路透）
國泰航空發現旗下A350客機部分引擎零部件故障，因此取消今明兩天逾30個往返航班，影響航線包括香港—台北。（路透）

國泰航空發現旗下一架空中巴士A350客機，部分引擎零部件故障，屬全球首例。國泰現已發現15架航機有類似問題，為確保航空安全，已取消今明兩天逾30對航班，影響航線包括香港—台北。

事發周一凌晨，國泰航空一班前往蘇黎世的空中巴士A350型號客機，途中折返香港。國泰知會香港民航處、飛機和引擎製造商。香港民航處表示非常關注事件，會繼續與國泰及相關機構保持聯繫並作出適當跟進，以確保航空安全。國泰則緊急取消今天的10對航班，然後再宣布取消今明兩天24對，以及檢查涉事客機同類機型，以及緊急修復。

據國泰航空的航班資訊，涉事客機包括空中巴士A350-900及A350-1000兩個機種，先後在2016年和2018年引入。國泰已檢查旗下所有48架A350客機，發現部分亦有相同問題，要暫時停飛，等候更換零件。

國泰航空說，在24小時內檢查了A350機隊全部運作中的航機，發現當中15架需要更換引擎零部件，其中三架已修復，團隊會繼續維修其餘航機，預料所有受影響航機可於本周六恢復運作。

國泰早前宣布，已取消今明兩日24對來回航班，影響來往香港至台北、東京及大阪、曼谷及新加坡航線，已通知受影響乘客，並提供其他選擇，並會豁免更改機票手續費。所有原訂周一至周四出發的A350型號客機，乘客可於周四前免費重新訂位、更改航點或退票，改機票後的出發日期必須在10月10日至31日或之前。

國泰航空公司早前再作公布，明日要額外取消10對來回航班，而所有長途機將不受影響。至於周六或之前的其他航班調動，國泰將於明日下午2時前發布最新消息。

香港工程師學會航空分部副主席詹永年說，今次屬需提交「強制事故報告」的事件，即航空公司在法定要求下，必須在事發96小時內，向香港民航處及歐洲航空安全局通報。香港民航處、國泰、空中巴士、引擎製造商勞斯萊斯(Rolls-Royce)，以及歐洲航空安全局，會分別調查及分析，了解事故涉及零部件批次生產問題，抑或設計問題，亦會找出初步解決方案。

國泰航空 空中巴士 航班 香港

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