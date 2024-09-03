FT：華為軟體狀況多 影響大陸替代NVIDIA AI晶片的進展

英國金融時報（FT）報導，中國大陸致力在人工智慧（AI）運算能力上追趕美國，卻飽受軟體狀況連連的阻礙，客戶抱怨華為提供的AI晶片軟硬體性能都不佳，不容易從輝達（NVIDIA）轉換過來。

華府去年10月對中國大陸加緊管制高性能晶片出口以來，華為開發的昇騰（Ascend）系列AI晶片，已成為大陸本地替代輝達晶片的頭號選擇。

但多位業內人士向金融時報透露，這些晶片在模型初始訓練方面仍然遠遠落後輝達。他們歸咎於穩定性不足、晶片之間的連接速度較慢，而華為所開發名為CANN的軟體比起輝達的CUDA遜色得多。

輝達的CUDA平台容易上手，且能大幅加速資料處理的速度，是輝達公認的「秘密武器」。至於CANN的表現，就連華為內部工程師都認為CANN讓昇騰晶片「難以使用且不穩定」，還影響測試。

多位知情人士向金融時報透露，為了解決問題，華為直接派遣工程師到客戶處，現地協助將原先使用CUDA編寫的訓練程式轉換為CANN。

金融時報指出，華為工程師團隊陣容龐大，是這方面轉換的一大優勢。華為207,000名員工有一半從事研發工作，包括可派遣到客戶現場安裝技術的工程師。