中國對加拿大油菜籽、化工產品發起反傾銷調查

加拿大8月底宣布將對中國製電動車課徵100%關稅，並對中國製鋼材、鋁材徵收25%關稅。中國商務部今天表示將對加拿大採取的限制措施發起反歧視調查，並針對加拿大對中出口的油菜籽、化工產品發起反傾銷調查。

據央視新聞報導，中國商務部新聞發言人今天就加拿大對中有關貿易限制措施一事，作出上述回應。

商務部新聞發言人強調，加方不顧多方反對和勸阻，對自中進口產品採取歧視性的單邊限制措施，中方對此強烈不滿、堅決反對，擬將加方有關做法訴諸世貿組織爭端解決機制。中方將根據「中華人民共和國對外貿易法」第7條、第36條規定，對加拿大採取的相關限制措施發起「反歧視調查」，後續根據實際情況對加採取相應措施。

商務部新聞發言人表示，據中國國內產業近期反映，加拿大對中出口油菜籽大幅增加並涉嫌傾銷，2023年達34.7億美元（約新台幣1113億元），數量與前一年相比增長170%，價格持續下降。受加方不公平競爭影響，中國國內油菜籽相關產業持續虧損。中方將根據國內相關法律法規，按照世貿組織規則，依法對自加拿大進口油菜籽發起反傾銷調查。

商務部新聞發言人指出，中方還將依國內產業申請，對加拿大相關化工產品發起反傾銷調查。

加拿大政府8月26日宣布將對中國製電動車課徵稅率100%的關稅。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也宣布，將對中國製鋼材和鋁材徵收稅率25%的關稅，於10月15日生效。隨後中國商務部、外交部曾先後表態反對，揚言採取「一切必要措施」，堅決捍衛中企權益。