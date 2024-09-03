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陸將恢復福建赴金門旅遊 觀光署長：跨部會爭取小三通
兩岸觀光禁令僵持已久，近日連續有數起突破性進展，繼大陸開放福建團客到馬祖旅遊，大陸文旅部官網上月30日發布，將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。對此，我交通部觀光署長周永暉今出席活動受訪表示，這是很好的開始，他會持續在跨部會協商時多爭取小三通的部分。
金門縣議會和旅遊業者上月22日前往北京拜會大陸國台辦主任宋濤，盼爭取開放陸客赴金門旅遊，當天大陸便宣布，福建正式恢復馬祖「小三通」，並恢復辦理福建省居民赴馬祖旅遊簽註。大陸文旅部官網上月30日又公告，應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊，為兩岸觀光開放再添好消息。
對此，周永暉今指出，這是很好的開始，尤其希望馬祖跟金門有陸客來，目前大陸自由行跟團客都還沒有全面開放。小三通的部分，他會持續在跨部會協商時多做爭取，其他部分則還要待跨部會協商。
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