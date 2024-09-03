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反制！陸商務部宣布對加拿大油菜籽發起反傾銷調查

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸商務部3日宣布，將對加拿大進口油菜籽、相關化工產品發起反傾銷調查。（美聯社）
大陸商務部3日宣布，將對加拿大進口油菜籽、相關化工產品發起反傾銷調查。（美聯社）

加拿大政府近日宣布將對中國電動汽車、鋼鋁產品採取加徵關稅等限制措施，大陸商務部3日宣布，除將加方有關做法訴諸世界貿易組織爭端解決機制外，也將依大陸國內產業申請對加拿大進口油菜籽、相關化工產品發起反傾銷調查。

大陸商務部表示，加方不顧多方反對和勸阻，對自中國進口產品採取歧視性的單邊限制措施，中方對此強烈不滿、堅決反對，擬將加方有關做法訴諸世貿組織爭端解決機制。

此外，大陸商務部指出，中方將根據大陸《對外貿易法》有關規定，對加拿大採取的相關限制措施發起「反歧視調查」，後續根據實際情況對加採取相應措施。

大陸商務部並稱，據大陸國內產業近期反映，加拿大對華出口油菜籽大幅增加並涉嫌傾銷，2023年達34.7億美元，數量年增170%，價格持續下降。受加方不公平競爭影響，中國國內油菜籽相關產業持續虧損。因此也將依法對自加拿大進口油菜籽發起反傾銷調查。中方還將依國內產業申請，對加拿大相關化工產品發起反傾銷調查。

大陸商務部強調，「中方的態度很明確，將採取一切必要措施捍衛中國企業的正當權益。」

加拿大總理杜魯道8月26日表示，將對從中國進口的電動汽車徵收100%的關稅，並對中國鋼和鋁徵收25%的關稅。中國駐加拿大使館批評此舉是典型貿易保護主義和政治主導行為，大陸商務部則表示，加方此舉將擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，嚴重破壞全球經濟體系和經貿規則，嚴重衝擊中加經貿關係。

加拿大 大陸商務部 電動汽車

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