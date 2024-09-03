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不只3000點守不住 滬指今面臨2800點保衛戰
繼9月第一個交易日「開門紅」期待落空，A股陷入2,800保衛戰。3日早盤，滬指續跌，滬指跌近0.4%，在10時30分左右回落至2,800點下方，跌破2,800點。截至發稿前，滬指為2,803點，力守2,800點防線。不過，創業板指、深成指雙雙漲近1.2%。呈現指數分化狀態。
前一交易日，A股三大指數低開低走，滬指再創調整新低，創業板指跌近3%。截至2日收盤，滬指跌1.1%報2,811點，深成指跌2.11%，收報8172點，創業板指跌2.75%，收報1,536點。全市場逾4,400檔個股下跌。滬深兩市今日成交額人民幣7,057億，較上個交易日縮量1,709億。
對於2日滬指走弱，綜合機構分析原因主要是從資金流向來看，除機構資金多堅持一會，主力、大戶、散戶資金2天都在開盤5分鐘後明顯流出，其次部分權重類股如中字頭股票與白酒股走弱等。
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