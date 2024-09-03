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中國船舶、中國重工計畫合併 將成世界第大造船公司

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國船舶日前發布公告擬吸收合併中國重工，在解決同業競爭問題後，存續公司將成為世界第一造船旗艦公司。（圖／取自中國船舶集團官網）
中國船舶日前發布公告擬吸收合併中國重工，在解決同業競爭問題後，存續公司將成為世界第一造船旗艦公司。（圖／取自中國船舶集團官網）

中國船舶2日晚間公告，與中國重工正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併中國重工。大陸兩大千億市值的船舶上市公司籌劃資產重組，以解決領域同業競爭後，預計本次重組完成後，存續上市公司將成為資產規模、營業收入規模、手持船舶訂單數均領先全球的世界第一大旗艦型造船上市公司。

公告稱，本次交易構成關聯交易，預計構成重大資產重組，本次交易不會導致公司實際控制人變更。為遵守公平交易規定，中國船舶自3日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

澎湃新聞報導，船舶總裝作為中國船舶集團軍民船業務的核心業務，主要由分屬原兩大集團的上市公司中國船舶、中國重工承擔。財新網指出，中國船舶和中國重工合併後，總資產近人民幣4,000億元（約合新台幣1.8兆元）。

中國船舶、中國重工經過多年發展深耕，均形成了涵蓋船舶製造、船舶維修、機電設備等船舶總裝全產業鏈生產製造體系，面向海洋安全、深海科學研究與資源開發等戰略任務需要，持續推出全球領先的軍民用產品。

據了解，中國船舶是中國船舶集團核心軍民品主業上市公司，涵蓋造船、修船、機電設備、海洋工程等業務，旗下全資及控股子公司包括江南造船、外高橋造船、廣船國際以及中船澄西；中國重工為領先的艦船研發設計製造上市公司，業務涵蓋海洋開發珠貝、船艦修理與機電裝備等，旗下擁有包括大連重工、武船重工、青島北海造船等現代化大型造船廠。

從前述背景可知，中國船舶、中國重工在船舶總裝領域業務重合度較高，構成同業競爭。本次重組將解決中國船舶和中國重工之間在總裝業務領域的同業競爭問題。

目前全球造船行業已開啟新一輪景氣周期，在行業復甦背景下，上半年中國船舶實現營收人民幣360億元，年增17.99%，歸母淨利潤達人民幣14億元，年增155.31%；中國重工上半年實現營收人民幣221億元，年增31.05%，實現歸母淨利潤人民幣5億元，年增177.13%。

上市公司 人民幣 資產

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