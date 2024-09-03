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iPhone16不支持微信？蘋果中國：與騰訊溝通抽成事宜

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
蘋果新機iPhone16即將在下周推出，不過大陸網路盛傳iPhone 16可能不支持微信引起熱議，但隨即遭到闢謠。（美聯社）
蘋果新機iPhone16即將在下周推出，不過大陸網路盛傳iPhone 16可能不支持微信引起熱議，但隨即遭到闢謠。（美聯社）

蘋果新機iPhone16即將在下周推出，不過大陸網路盛傳iPhone 16可能不支持微信，多家陸媒隨即澄清該訊息是謠言。貝殼財經報導，Apple官方熱線的Apple中國區技術顧問表示，關於iOS系統或者蘋果設備能否再使用微信，包括微信後續能否在蘋果應用商店（App Store）繼續上架和下載，需要蘋果公司和騰訊相互溝通和探討，才能確定之後的情況。這意味蘋果跟騰訊的博弈仍在繼續。

該技術顧問稱，在蘋果App Store上架軟體時，可能需要向蘋果支付一定費用。目前，蘋果正在與騰訊積極溝通，來確認後續騰訊是否還會繼續向蘋果App Store提供軟件下載的抽成。微信作為一個比較大眾的軟體，雙方都會為了自己相應的效益做出一定處理，所以暫時不用擔心。

正觀新聞報導，蘋果的官方客服表示暫時未得到官方通知，而騰訊公司的工作人員也表示：「暫時沒有接收到這個消息。」

與此同時，每日經濟新聞、第一財經也闢謠iPhone一旦升級到iOS18.2系統將無法使用微信是「謠言」。

蘋果在8月便傳出考慮對微信、抖音加收「蘋果稅」。當時有媒體稱，蘋果公司正在加大對騰訊、字節跳動的施壓力度，要求兩家公司配合封堵微信、抖音中的支付漏洞。如果不取消開發者和用戶繞過蘋果生態的能力，未來將拒絕提供微信更新。

而騰訊管理層在14日的財報會上也對蘋果稅進行回應：「目前我們並未通過應用內交易來在i0S上實現小程序的貨幣化。我認為，如果這種貨幣化能夠實現，這不僅符合我們的利益，也符合蘋果的利益，更符合遊戲開發者和用戶的利益。但我們希望能在經濟上可持續且公平的條件下實現這一目標。因此，這個討論正在進行中，我們希望能達成一個積極的結果，因為這將是一個三贏的局面。但如果討論沒有取得進展，當前的現狀（將）繼續下去。」

蘋果2024年秋季新品發布會將於10日凌晨1點召開，屆時將推出最新款的iPhone 16系列。

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