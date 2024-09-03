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華為下周二發布新品 強碰蘋果
華為昨宣布將於十日舉行新品發布會，巧合的是，蘋果此前公布秋季新品發布會時間也落在十日凌晨，形成強碰局面。中美兩大科技巨頭產品對決，引發外界關注。華為常務董事余承東還預告，華為將發布「顛覆性」產品，備受討論的華為三折疊螢幕手機有望面世。
此前，華為高階手機Mate 60 Pro與蘋果iPhone15相繼於去年八月底和九月上市，當時「華為新機強碰蘋果」也引起話題，認為雙方較勁意味濃厚。
余承東昨轉發新品發布會訊息稱，「華為最具引領性、創新性與顛覆性的產品來了！」號稱經過五年的堅持與投入，將科幻變成現實，堪稱華為顛峰之作。華為終端ＢＧ首席執行官何剛也稱，這將是一款前所未有的「科技新物種」，是面向未來的超級終端。
大陸科技圈熱議華為新品，從華為發布會預熱海報的「Ｚ型態」觀察，外界認為極大可能面世的是華為Mate Z系列三折疊螢幕手機。
余承東曾被拍到在搭乘飛機時手持三折疊螢幕手機，同時，他在享界Ｓ９首批車主交付儀式上，大方回應關於三折疊螢幕手機何時問世的問題時稱，「九月會有的」。
證券日報引述供應鏈消息指出，華為首部三折疊螢幕手機樣機可能已出，預估其融入華為多項新技術，量產排期約在今年第三、四季。華為對此並未否認，但稱具體進展不便披露。有接近華為人士透露，華為確實已啟動相關項目研發，且融入最新ＡＩ技術，目前進展順利。此外，發布會據稱也將推出華為智行新產品：問界Ｍ９與智界Ｒ７汽車。
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