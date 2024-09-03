陸擬祭礦物制裁 阻日跟進晶片禁令

美國持續施壓盟國加入遏止中國大陸半導體發展的行列，引發北京強烈抗議和反制，彭博社引述知情人士報導，大陸高層官員在最近多次會談中一再警告日本官員，若日本政府進一步限制向大陸公司銷售晶片製造設備和提供售後服務，大陸將採取嚴厲經濟報復措施，可能以削減日本汽車生產所需的關鍵礦物作為反制。

據報導，日本汽車大廠豐田（TOYOTA）私下告訴日本官員，大陸可能透過切斷汽車生產所需關鍵礦物的管道，以應對新的半導體管制。

知情人士稱，豐田是日本最重要的公司之一，深度參與了日本晶片政策，這反映在豐田投資台積電熊本二廠。由於豐田將受日本新半導體限制的影響，日本官員因此要顧慮到豐田的擔憂。此外，美國一直向日本施壓，要求對東京威力科創在內的公司施加更多限制，禁止它們向大陸銷售先進的晶片製造設備。

而為反制晶片禁令，大陸去年以保障國家安全和利益為由，對鎵、鍺等半導體材料實施出口限制，有知情人士稱，在這之後，美國一直與日本商討確保關鍵礦物供應充足的策略。

知情人士還稱，拜登政府有信心緩解東京的擔憂，並在今年底前與日本達成協議。但還有更激進的選擇，美國一直在行使一種被稱為外國直接產品規則（ＦＤＰＲ）的權力，該規則允許華盛頓控制世界任何地方生產的產品銷售，即使該產品只使用到最少量的美國技術。一位美國官員表示，美國更願意達成外交解決方案，但不排除動用ＦＤＰＲ。

豐田對此回應，公司持續考慮選擇最佳採購策略，不僅限於礦產資源，以滿足客戶的需求。

日本經濟產業省沒有回應置評請求。東京威力科創和美國商務部不予置評。大陸外交部則透過聲明稱，反對任何國家將正常貿易政治化、拉攏其他國家加入針對大陸的技術封鎖。

另據共同社報導，大陸外長王毅八月底在北京與「日中友好議員聯盟」會長二階俊博等人會談中，就日本福島核汙水排放和台灣問題僅重申了原則性立場，不過在會談後的晚宴上，王毅表達希望早日訪問日本，還表示將積極推動向日本出借大貓熊。有分析認為，在中共軍機侵犯日本領空及福島核汙水排海導致中日關係降溫下，「貓熊外交」可能成為兩國關係回到穩定軌道的突破口。