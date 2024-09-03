快訊

柯文哲稱今年才知 早示警都委深夜千字文曝京華城5省思

胖小子比率冠亞洲 4分之1小學生過重

優於預期…財新8月製造業PMI 升至50.4

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
8月財新中國製造業PMI止跌回升，達50.4，較7月回升0.6個百分點，優於市場預期。（新華社）
8月財新中國製造業PMI止跌回升，達50.4，較7月回升0.6個百分點，優於市場預期。（新華社）

大陸財新中國製造業採購經理指數PMI）8月止跌回升，重回擴張區間。財新網2日公布的8月財新中國製造業PMI為50.4，較7月回升0.6個百分點，重新回到50的榮枯線以上，優於市場預期。

但大陸統計局8月31日公布的8月製造業PMI則回落0.3個百分點至49.1，連四個月萎縮。和官方PMI相比，財新調查的企業更多偏向南方地區中小企業。

從分項數據來看，製造業擴張小幅加快，需求止跌回升，但改善幅度不大。8月生產指數在擴張區間微升，新訂單指數一改7月的收縮態勢，重回擴張區間。受訪企業反映，新訂單增長主要是得益於基礎需求改善和各類促銷。

此前韌性較強的外需走弱，當月新出口訂單指數年內首次跌至臨界點以下，為2023年12月以來最低，其中消費品類出口訂單量下降是主要拖累因素。

在6月降至2019年12月來最低後，生產經營預期指數已連續兩個月反彈，但仍低於長期均值。製造業廠商普遍認為，業務拓展、新品發布、經濟狀況改善等因素將推動銷售改善。

財新智庫高級經濟學家王喆指8月製造業景氣度略有恢復，供需平穩擴張，外需承壓，就業止跌走平，物流運輸延遲，企業庫存增加，通縮壓力增加，企業樂觀情緒維持，財新中國製造業PMI重回擴張區間但擴張幅度有限。

大陸今年將經濟增長目標定在5%左右，王喆認為，鑑於目標「較為進取」，未來幾個月穩增長困難和挑戰較大。大陸國內有效需求不足、外需存在較大不確定性、市場主體樂觀預期不強等突出問題仍存在。加大政策支持力度、推動前期政策落地見效緊迫性進一步增加。

PMI 指數

延伸閱讀

兩岸官方冷凍下嘗試民間交流 上海舉辦兩岸青年嘉年華

8月NMI指數續跌至54.5 中經院：擴張速度持續趨緩

晶碩營收／8月年減3.8% 大陸市場疲軟所致

8月新車掛牌2.94萬輛 估9月買氣持續將達3.6萬輛

相關新聞

陸擬祭礦物制裁 阻日跟進晶片禁令

美國持續施壓盟國加入遏止中國大陸半導體發展的行列，引發北京強烈抗議和反制，彭博社引述知情人士報導，大陸高層官員在最近多次...

優於預期…財新8月製造業PMI 升至50.4

大陸財新中國製造業採購經理指數（PMI）8月止跌回升，重回擴張區間。財新網2日公布的8月財新中國製造業PMI為50.4，...

華為下周二發布新品 強碰蘋果

華為昨宣布將於十日舉行新品發布會，巧合的是，蘋果此前公布秋季新品發布會時間也落在十日凌晨，形成強碰局面。中美兩大科技巨頭...

寧德時代示警電池安全疑慮 擔心引爆災難性後果

大陸新能源汽車持續向全球擴張，然而電池安全問題也伴隨而來。大陸動力電池龍頭寧德時代董事長曾毓群直言，當前中國大陸市場上絕...

瑞銀：MSCI中國指數看漲10%

國際投行瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪預期，MSCI中國指數未來三至六個月有約10%的上漲空間，其中7%來自盈利增長。他...

比亞迪 入股半導體材料商

財聯社引述天眼查App顯示，近日半導體封裝材料研發商深圳芯源新材料有限公司發生工商變更，新增比亞迪為股東，持股比率為9....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。