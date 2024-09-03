瑞銀：MSCI中國指數看漲10%

國際投行瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪預期，MSCI中國指數未來三至六個月有約10%的上漲空間，其中7%來自盈利增長。他指出，拖累上半年獲利成長率的高基數效應下半年料減弱，加上年初大陸政府預算推斷，財政支出下半年料有望加速。瑞銀還預估，美國聯準會下半年或將降息75至100基點，這也有助資金流入包括大陸在內的新興市場。

綜合香港《經濟日報》、《信報》報導，王宗豪說，大陸股市主要驅動力是ROE（股本回報率）而非GDP增長，經濟轉型、加大股東回報及國企改革都有助ROE提升。大陸當局正推動企業加大分紅及回購股票，甚至將ROE列入國企管理人考核，這些舉動都有利ROE。此外，部分企業如消費公司進行降本增效、新能源及券商行業出現併購活動等，也對有關行業提升ROE屬正面。

然而，王宗豪坦言，即使大陸經濟由房地產及基建轉型為消費及高端製造，新質生產力的行業如新能源、醫療、硬體，現時的ROE暫時不高，比傳統產業低。不過，隨著研發投入提升，相信ROE的轉捩點已到。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊稱，今年上半年保險資金流入股市的規模估計介於人民幣4,000億至5,000億元，A股和港股各有一半。這些耐心資本因應大陸債市回報率低而加強高息股配置。價值股與高息股暫時仍可看好，並可作為投資者核心持倉，直至再有政策推出，推動市場風格轉向成長股。

孟磊指出，上證指數要擺脫長期於3,000點徘徊的局面，須解決大陸國企估值遭到低估的長期現象。過去十年，民企與國企的盈利增速相若，但民企估值卻較國企高出一倍，主因在投資者對大陸國企存在既定負面印象。現在國企推動分紅回購，ROE及盈利增速等指標已出現向上態勢，但在更多證據印證前，相信海外投資人只會挑選優質行業和個股。