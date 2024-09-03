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寧德時代示警電池安全疑慮 擔心引爆災難性後果

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
寧德時代董事長曾毓群。 （中新社）
寧德時代董事長曾毓群。 （中新社）

大陸新能源汽車持續向全球擴張，然而電池安全問題也伴隨而來。大陸動力電池龍頭寧德時代董事長曾毓群直言，當前中國大陸市場上絕大部分新能源汽車電池的安全係數遠遠不夠。他警告，安全問題得不到解決，後果將是災難性的。

界面新聞報導，曾毓群在四川宜賓出席「2024世界動力電池大會」上發表演說指出，目前許多新能源車廠商號稱安全失效率達到PPM級別，即電池安全失效率僅為百萬分之一，但實際上最新數據顯示，這一失效率可能高達萬分之一甚至千分之一，遠超出大眾預期。

寧德時代曾毓群談話重點
寧德時代曾毓群談話重點

曾毓群引述央視報導表示，去年中國大陸新能源車的火災發生率約為萬分之0.96，當前全國2,500萬輛新能源車裡裝載的電芯數量，已達到數十億個，若把電池芯數量乘以上述的安全失效率，安全風險是「可想而知的」。

曾毓群指出，如今，動力電池行業內卷不斷升級，降本縈繞著電芯和材料的每一個環節，而過度內卷會無可避免的卷到質量，高標準勢在必行，想要做到高標準，首先要高安全，安全是動力電池的底線，一切續航、快充等性能都要以安全為前提。

曾毓群對此呼籲，希望業界把競爭先放在一邊，把消費者的切身利益尤其是安全放在首位，共同提高安全標準，建立絕對的安全標準紅線。他警告，「安全問題如果得不到解決，後果將是災難性的。」

曾毓群說，提升新能源汽車安全的重點是電池，電池安全是複雜的系統工程，貫穿電池的材料開發等多個環節。「可靠」是動力電池行業的競爭力。只有高可靠，才能讓用戶有保障、行業有發展。當前行業良莠不齊，許多產品「名不符實」，產品的真實可靠性與標稱的可靠性差距很大。

因此，寧德時代建立可靠性管理體系，實現電池的設計、生產、產品原料、售後市場全方位系統性覆蓋。同時，開發行業中先進的可靠性評價體系。曾毓群強調，寧德時代從材料的底層機理深入剖析，經過海量的研發數據及市場端大數據交叉驗證，開發加速測試方法，以及壽命預測模型，可精準預測和驗證電池壽命。

寧德時代 材料

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