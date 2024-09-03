日本商會：6成日企認為 中國2024年經濟形勢惡化

綜合共同社等媒體報導，中國日本商會日前公布問卷調查結果顯示，受訪的中國日企中，60%認為中國今年的經濟形勢將較去年「惡化」或「略微惡化」。這一數字較5月間調查的50%大幅增加。

報導指出，若再細分，認為中國今年經濟形勢將較去年「惡化」的日企有22%，較上次（5月間）調查上升7個百分點；認為將「略微惡化」者達38%，較上次上升3個百分點；若以地區區分，華中及華南的受訪日企，回答

「惡化」的比例尤高。

另一方面，認為中國今年經濟形勢將較去年「改善」的日企僅占1%，與上次調查基本持平；認為將「略微改善」者也只有10%，且下滑4個百分點。

若以行業區分，降價競爭激烈的汽車等運輸設備業日企，對中國今年經濟形勢的看法尤不樂觀，多達74%的受訪者認為將較去年「惡化」或「略微惡化」。

至於投資方面，回答今年投資額將較去年「減少」及「不投資」者共占45%，較上次調查增加1個百分點；回答將「大幅增加」及「增加」共占15%，較上次調查減少1個百分點。

報導指出，鑑於蘇州先前曾發生日籍母子被砍傷事件，日企呼籲中國方面能確保當地日僑安全，更多日企並要求中國恢復日本人短期入境免簽措施。

松下控股副社長、中國日本商會會長本間哲朗對此表示，日企出現擔憂中國經濟形勢的聲音，希望中國政府能繼續採取妥善的經濟對策。

綜合媒體報導，這項調查在7月16至31日進行，對象為約8000家中國日企，收到1760份有效回覆，創歷次調查新高。