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創亞洲紀錄！傳字節跳動尋求95億美元貸款擴張業務

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
有消息稱字節跳動正向銀行尋求95億美元貸款以拓展全球業務。(路透)
有消息稱字節跳動正向銀行尋求95億美元貸款以拓展全球業務。(路透)

彭博引述知情人士消息報導稱，知名短視頻平台TikTok母公司字節跳動正向銀行尋求95億美元貸款，如果成功獲貸，這將是亞洲（日本除外）最大規模的美元計價企業貸款。而前述消息截至目前未獲字節跳動證實。

報導指出，此次融資協調人為花旗、高盛和摩根大通，融資期限三年，最多可延長至五年。

知情人士指出，所得款項部分將為現有50億美元貸款再融資，部分將用作營運資金。

字節跳動的新貸款包含超額配售權，這將使得貸款規模能夠超過95億美元。該貸款的初始息差為美元隔夜基準利率加85個基點。

對於字節跳動的此次貸款規模超出此前預期，意味該公司正積極利用亞洲貸款市場的有利條件。

在交易流量低迷的情況下，目前亞洲貸款市場流動性充足。據彭博社編制的數據，今年上半年，剔除雙邊貸款，亞洲（日本除外）美元貸款額下降44%，至大約455億美元，創下自2010年以來的最低水平。

而字節跳動也正尋求拓展業務，從其核心在線廣告業務，擴展到電子商務、生成式人工智慧等領域。

目前大陸國內許多大型科技公司已經投入數十億美元開發大語言模型和類似ChatGPT的聊天機器人，字節跳動是其中之一。在海外，字節跳動旗下TikTok計劃在美國取得初步成功後，將其小眾直播購物平台推廣到更多歐洲市場。

字節跳動 成功 日本

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