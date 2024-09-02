三折手機將對決蘋果iPhone 16？華為突然宣布10日新品發布會 與蘋果秋季發表同日競技

華為終端官方2日突然宣布，將會在9月10日14:30舉辦華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發布會，顯然要與蘋果秋季發表同日競技（北京時間9月10日1:00），外界預期華為的三折疊手機將對決蘋果的iPhone 16。

華為終端BG董事長余承東表示，「新品會是華為最具引領性、創新性以及顛覆性的產品」。

根據官方海報中「Z」字形的元素來看，這款「顛覆性」的產品極大概率是之前被網友們曝光多次的華為三折疊手機。

雷科技認為，今年的9月10日將是手機行業的分水嶺：蘋果正式走下神壇，安卓將全面引領手機行業創新。在iPhone 16系列「擠牙膏」幾乎沒有大幅升級的背景下，華為僅憑這台在理念和邏輯上足夠創新的三折疊手機，勢必將再次引領手機市場的新浪潮。

根據目前網上的爆料匯總來看，華為這款三折折疊屏手機與如今主流折疊屏手機最大的區別是內屏部分可進行二次展開/折疊，因此它需要搭載兩條鉸鏈，其內部元器件排列勢必會更加複雜。但好處是顯而易見的，通過兩次展開，內屏尺寸會有顯著提升，預估會從如今主流的8吋提升到10吋左右，妥妥的「平板手機」了。

三折折疊屏手機由於「多」了一塊螢幕，它的重量和厚度都要比主流折疊屏手機大不少。不過根據網友們分享的圖片來看，華為三折疊屏手機在折疊螢幕的情況下厚度已完全可接受，起碼不是一些人想像中的那種「大板磚」。

不過三折折疊屏手機展開後的螢幕尺寸和比例相比主流折疊屏手機有較大的區別，這需要開發者對軟體進行針對性優化，否則其使用體驗反而可能成為用戶體驗的絆腳石。當然，這一點用戶不用擔心：應用生態只需要時間就能解決，而從鴻蒙NEXT生態構建速度來看，華為有極強的號召力，基於此應該能很快完成生態適配。

甚至可以認為，應用生態反而是華為的優勢。有網友爆料華為三折折疊屏手機最大的亮點並非形態，而是支援鴻蒙PC級應用，真正意義上實現全生態互通，這是其他廠商目前都無法比擬的。

此外，三折疊設計帶來的使用壽命、熱量堆積、續航打折、配置縮水等挑戰，都有可能嚴重影響到用戶的實際體驗，華為如何解決的？市場靜候答案。

核心配置方面，目前可以確定的是華為三折折疊屏手機會搭載麒麟9系處理器，但具體是Pura 70系列同款的麒麟9100處理器還是更加強大的麒麟9200（暫定命名）就不得而知了。另外像內置大模型、首發Harmony Next自研系統等應該都是肯定的。

不過，由於成本的激增，華為三折疊屏手機的售價可能不會低於人民幣2萬元，這意味著三折折疊屏手機早期還是有錢人的玩具。

雖說每年9月都是手機廠商發佈新品的「旺季」，但無一例外都盡可能避開蘋果發表會，畢竟在蘋果發表會時期，幾乎所有的熱度都在新iPhone上，在這個節骨點上發表新機絕對不是什麼好主意，更別說像華為這種跟蘋果正面硬摃的了。

華為越來越勇，是自信，更是因為有實力。早在去年，華為就已經通過未發先售Mate 60系列的操作給蘋果好好得上了一課，畢竟華為是大陸國產廠商中為數不多擁有這個底氣的品牌。

Mate 60系列、Pura 70系列和折疊屏的熱銷也讓華為在高端手機市場鞏固了自己的地位，華為的成功也給國產手機品牌們指明了一條道路：一味地依靠性價比機型去保證市場份額並不能得到消費者的認可，必須拿出更多「人無我有」的特性，而此次發表的三折疊屏手機就是一個很好的示範。