《黑神話：悟空》只是開始？投資人爆料：下一部3A巨作在路上

由遊戲科學公司開發、以中國神話為背景的動作遊戲《黑神話：悟空》產品上市後爆紅，作為首個大陸國產3A遊戲，《黑神話：悟空》的成功表明中國遊戲市場的巨大潛力，《黑神話》的聯合發行商、遊戲科學的早期投資者英雄遊戲公司董事長應書嶺在接受外媒採訪時透露，下一款（國產）3A級遊戲很可能非常接近了，因為《黑神話：悟空》已經向所有人展示了一款中國製造的3A級遊戲可以達到如此高的全球銷量。

財聯社報導，應書嶺表示，他知道至少有一款類似的遊戲正在開發中，他在英雄遊戲的商業夥伴已經投資了這款遊戲。但他拒絕透露具體的時間表。

至於《黑神話：悟空》的銷量有多好，應書嶺說，其銷量遠遠超過1,000萬部，不過他也暗示，實際銷量還沒有在1,000萬的基礎上翻倍。

應書嶺預計，中國至少有5到10個具千年歷史的故事可以製作成遊戲。他說：「如果我創造了一個新東西，我不知道人們是否會喜歡它。但如果它已經存在了1,000年，人們肯定會喜歡它…我們不知道為什麼它能流傳這麼多年。但我們只需要尊重（原始的）工匠。」

他表示，在未來，公司的遊戲發行將從一開始就制定全球戰略。他還希望海外的3A級遊戲開發商能夠意識到中國市場的巨大，並為中國玩家訂製更多功能。

晨星公司高級股票分析師Ivan Su表示，中國是一個大國，我們談論的是100萬玩家同時參與遊戲，中國有6億遊戲玩家。