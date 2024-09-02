中國恢復台灣文旦輸入複製釋迦模式 檢疫待釐清

中國恢復台灣文旦輸入與先前重啟釋迦輸入同一模式，繞過農業部，直接跟縣市談好對象及檢疫規定。農業部今天說，僅花蓮特定包裝場、供果園文旦可輸入，呼籲中國說明檢疫規範。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞稿指出，中國海關總署今天透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台」通知，即日起恢復台灣文旦輸入，但「須來自審查合格並予以註冊登記的包裝場和果園」。經查中國海關總署網站已公布19處包裝場及45處供果園核可輸中清單，都位在花蓮縣。

防檢署告訴中央社記者，這個模式跟去年底中國重啟台灣釋迦輸入，擇定台東縣境內的包裝場、供果園，以及雙邊談好檢疫規定一樣。未來其他農漁產品恢復輸銷，是否都會採同樣模式，防檢署說，無法預計。

防檢署指出，考量目前是文旦產季，即日起受理業者申請輸出檢疫，經加倍取樣及目視檢查確認無介殼蟲等有害生物後，在無加註特殊內容條件下，方核發輸出植物檢疫證明書。

不過防檢署重申，由於中國尚未透過兩岸平台正式提供輸入相關檢疫規範，防檢署已透過兩岸平台機制洽請中方提供具體檢疫條件，且不應限定特定地區；再者，動植物防疫檢疫涉及公權力執行，呼籲中國在平台架構下進行技術對話，讓國內各果園、包裝場有規範可循。

至於會否出現其他產地送往花蓮輸銷中國，防檢署說，出口農產品必須有產地資訊。